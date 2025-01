Pourquoi votre facture d’eau vous coûtera 50 euros supplémentaires par an

Après 10 années de quasi non-indexation, le prix de l’eau va connaître un sérieux rattrapage en 2025. Le ministre de l’Environnement, Yves Coppieters (LE), a répondu favorablement à la demande des distributeurs wallons.

Le paysage wallon de l’eau est dominé par deux acteurs : la SWDE, qui distribue l’eau, et la SPGE, qui se charge de l’assainissement de l’eau.

50 euros par an

La SWDE distribue l’eau à environ deux tiers des Wallons. Le ministre vient de lui accorder une augmentation du coût-vérité de distribution (CVD) de 35 centimes par mètre cube, passant de 2,80 euros à 3,15 euros. Pour ce tarif, la SWDE se charge non seulement de la distribution, mais aussi de l’entretien du réseau, de la potabilité et de l’approvisionnement.

Les distributeurs locaux ont également reçu l’autorisation d’augmenter leur tarif, à condition que cela ne dépasse par les 35 centimes par mètre cube.

Du côté de la SGPE, l’augmentation du coût-vérité d’assainissement (CVA) sera de 25 centimes par mètre cube. Cela inclut tous les coûts pour traiter les eaux usées : des égouts aux stations d’épuration. Le prix passe ainsi de 2,365 euros à 2,615 euros par mètre cube.

Au total, il s’agit donc d’une augmentation de 60 centimes par mètre cube. Pour une consommation moyenne de 70,55 m³, un client de la SWDE devra donc débourser 450,29 euros plutôt que 403,5 euros par an, soit une cinquantaine d’euros supplémentaires. Le tout sera d’application dès le 1er février 2025.

Non-indexation

50 euros par an, il n’y a malheureusement pas de quoi crier au scandale. Car le coût de l’eau n’a pas suivi le coût de la vie et en particulier l’inflation de ces dernières années. Sur les 10 dernières années, le CVD n’a augmenté que de 6%. Du côté du CVA, la dernière augmentation date de 2017.

Mais pour la SWDE et la SGPE, les coûts de l’énergie, le coût des chantiers et les coûts salariaux ont largement augmenté. En suivant les coûts de la vie, votre facture d’eau aurait pu augmenter de plus de 100 euros par an, indique-t-on.

À terme, Yves Coppieters entend instaurer une indexation automatique des prix de l’eau.