Pierre Mottet (UWE) : « Je suis inquiet pour l’avenir de la Belgique »

Dans notre Trends Talk, le président de l’Union wallonne de entreprises regrette le manque de préparation des francophones alors que les Flamands sont « alignés » et savent ce qu’ils veulent.

Pierre Mottet, président de l’Union wallonne des entreprises (UWE), est l’invité de notre Trends Talk, qui passe en boucle ce week-end sur Canal Z. Il évoque la nouvelle stratégie de l’Union wallonne des entreprises et ne cache pas son inquiétude pour l’avenir du pays.

« La réflexion que nous avons voulu avoir au niveau de l’Union wallonne, c’est d’avoir plus d’ambition et d’impact dans un monde qui est de plus en plus interrelié, explique-t-il. Les communautés d’entreprises en Wallonie – que ce soit l’UWE ou les Fédérations – doivent travailler davantage dans un monde où l’on ne sait pas, non plus, ce que sera la Belgique de demain. »

« Quand la caricature est utilisée… »

C’est une préoccupation importante de Pierre Mottet. « C’est un des sujets sur lesquels je suis un peu inquiet. On voit toujours les tensions entre le Nord du pays et le Sud du pays. La situation budgétaire des entités francophones ne facilite pas les choses. L’image de la Wallonie que l’on donne globalement au Nord du pays relève souvent de la caricature. La caricature entre nous, même si cela fait rire tout le monde, un peu de bonne humeur n’a jamais fait de tort à personne. Mais quand la caricature est utilisée dans d’autres sphères et amène à certaines décisions sur le vivre ensemble que nous avons en Belgique, c’est vrai que cela m’inquiète. »

Surtout, le président de l’UWE regrette l’impréparation des francophones. « Cela m’inquiète aussi parce que je vois une dynamique où le Nord du pays est extrêmement aligné à préparer et à anticiper en sachant ce qu’il veut faire. Or, l’histoire a montré que chaque fois que les francophones sont interpellés sur la question, ils sont davantage à essayer de défendre chacun leur angle plutôt qu’à essayer de défendre une vision commune. »

« Une dette de 30 milliards, c’est intenable »

« Ne caricaturons pas la Wallonie » : c’est précisément le discours tenu par le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (PS), lors de son récent discours sur l’état de la Région au parlement. Est-ce l’appel, aussi, du président de l’UWE ? « La difficulté avec la Wallonie, c’est toujours d’avoir un discours mesuré et cadré, dit Pierre Mottet. On a souvent dit que la Wallonie va mieux, ce n’est pas pour autant qu’elle va bien. Nous sommes aujourd’hui dans un climat général de reprise. Quand nous ne sommes pas en crise, Elio Di Rupo dit que nous allons bien, moi je dirais que l’on va mieux. Il y a une série d’indicateurs positifs dans une Région que j’appelle pays de Cocagne, parce qu’il faut reconnaître que l’on vite très bien, même si c’est parfois au-dessus de nos moyens. Une dette de 30 milliards par rapport à des revenus de 15 milliards, c’est intenable. »

Ceci dit, alors que l’UWE avait été critique au sujet du plan de relance, Pierre Mottet salue une évolution positive. « Le gouvernement est venu avec ce que l’on appelle des méta-objectifs. Il faut saluer cette évolution. On est parti d’une démarche où il y avait un certain éparpillement des moyens mis sur la table. La clé de répartition était davantage celle des partis que celle de l’efficacité, avait-on dit à l’époque. Dans cette discussion, j’ai été heureusement marqué par le fait qu’ils sont revenus il y a deux mois en disant : fondamentalement, ce qu’on veut, c’est un taux d’emploi à 70%, un taux d’activité industrielle à 25%, une Wallonie qui s’inscrit dans l’objectif environnemental européen et qui va réduire de 10%son taux de pauvreté. Tout cela, je signe. L’entreprise, son rôle, c’est de faire en sorte que l’on contribue à un meilleur futur et une meilleure qualité de vie pour le citoyen, et qu’on le fasse de la manière la plus efficace possible pour le citoyen évidemment. »

