Nouveau coup de canif pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques

Les nouveaux tarifs des gestionnaires de réseaux (GRD) viennent de tomber. Ils sont tous en augmentation. Une mauvaise nouvelle pour les entreprises, les particuliers et les prosumers.

“Prosumer”est le nom que l’on donne aux propriétaires wallons de panneaux solaires avant que les compteurs communicants ne soient devenus obligatoires en janvier 2024. Au départ, ces propriétaires ne devaient payer aucun frais de réseau, car on disait de leur compteur qu’ils tournaient à l’envers. Cette situation a créé une bulle intenable pour les GRD qui ont progressivement imposé un tarif prosumer.

Pour l’année prochaine, ce tarif sera en forte augmentation, indique la Cwape, le régulateur wallon. Il vient de trouver un accord avec les GRD sur les tarifs périodiques pour l’électricité et le gaz. Cette augmentation sera de 31% chez Ores et de 22% chez Resa, les deux principaux GRD, qui regroupent 95% du marché wallon.

Très concrètement, pour une installation résidentielle type (5kW), le coût devrait passer de 312 euros à 410 euros chez Ores, et de 333 euros à 405 euros chez Resa.

Credit : Cwape

Les particuliers et les entreprises

Pour les clients résidentiels traditionnels (et les petites PME), les tarifs de distribution d’électricité augmenteront de 14% en moyenne en 2025. Chez Ores, l’augmentation sera de 17%, chez Resa de seulement 5%, mais le client liégeois partait de plus haut. Ainsi, chez Ores, pour une consommation moyenne de 3,5 MWh/an, la facture annuelle passera de 260 euros à 305 euros. Chez Resa, la facture augmentera de 298 à 313 euros.

Une augmentation moins forte que les prosumers ? Oui, mais les clients résidentiels doivent en plus s’affranchir des frais de transmission (Elia). Or, on sait que ces frais vont quasiment doubler en 1er janvier 2025. Tout compris, l’augmentation sera en moyenne de 80 euros par an pour eux.

Les entreprises wallonnes ne sont pas en reste. Pour les entreprises raccordées au réseau de moyenne tension, l’augmentation des tarifs sera de 31% (45% chez Ores). Pour une PME industrielle (2 GWh/an), en tenant compte de l’augmentation des tarifs de transport (Elia), les frais de réseau pour l’électricité vont grimper jusqu’à 47%, ce qui représente environ 20.000 euros. Pour les gros industriels (50 GWh/an), la Cwape prévoit une augmentation de 62%, soit 456.000 euros en plus sur un an.

Inflation et investissements

Rappelons que les frais de distribution représentent approximativement 20% de la facture d’électricité et 25% pour le gaz. Les GRD négocient avec la Cwape les revenus maximaux autorisés. “Des négociations parfois difficiles”, reconnait le régulateur. “Ces négociations visent à permettre les investissements nécessaires dans les réseaux dans le cadre de la transition énergétique tout en limitant raisonnablement les coûts, notamment en ce qui concerne la marge bénéficiaire équitable des GRD.”

Les GRD justifient aussi les augmentations de tarif par l’inflation qui les touche à trois niveaux : l’électricité (pour combler d’éventuelles pertes sur le réseau), la main-d’œuvre (indexation) et le prix des matériaux.