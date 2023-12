Galaxie d’opportunités : la Wallonie et la BEI s’allient pour faire rayonner l’Industrie spatiale européenne

La Wallonie et la Banque européenne d’investissement (BEI) unissent leurs forces pour favoriser la croissance du secteur spatial wallon.

Ce matin, un accord de coopération, également appelé mémorandum d’entente (MoU), a été signé. La délégation wallonne, composée du Ministre-Président Elio Di Rupo, du Vice-Président et Ministre de l’Économie Willy Borsus, et du Ministre du Budget Adrien Dolimont, a scellé cette collaboration avec la Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par Kris Peeters, Vice-Président. L’objectif de cette collaboration est de capitaliser sur le potentiel de transformation de la technologie spatiale au profit de la Wallonie, en la positionnant en tant que leader européen dans le domaine.

L’accord signé définit un cadre pour une coopération renforcée entre la BEI et la Wallonie afin de soutenir le développement du secteur spatial wallon. L’objectif principal est d’aider la Région wallonne à identifier les projets pouvant bénéficier du soutien financier et de l’assistance-conseil technique et financier de la BEI. Le protocole d’accord offre également à la BEI la possibilité de proposer ses instruments financiers pour soutenir les projets spatiaux de la Région wallonne, tout en créant les conditions propices à l’attraction des investissements du secteur privé.

Le secteur spatial requiert d’importants investissements pour soutenir la recherche, l’innovation industrielle et scientifique, notamment dans le développement de matériaux innovants, de systèmes embarqués, de communication, de cybersécurité, et dans l’économie des données liées à l’observation de la Terre.

Potentiel de croissance du secteur spatial wallon

Cet accord renforce les liens déjà solides entre la BEI et la Wallonie en termes de prêts et de garanties pour des projets majeurs dans la Région. Kris Peeters, Vice-Président de la BEI, exprime l’ambition commune d’accélérer les investissements dans le secteur aérospatial wallon en mettant en avant l’expertise de la BEI dans le financement de l’expansion du secteur.

Les responsables wallons saluent cette collaboration. Elio Di Rupo, Ministre-Président de la Wallonie, se réjouit de renforcer la compétitivité du secteur spatial en Wallonie, soulignant l’importance stratégique de ce domaine pour le développement économique. Willy Borsus, Vice-Président de la Wallonie et Ministre de l’Économie, met en avant le potentiel de croissance du secteur spatial wallon, visant à devenir un leader européen. Adrien Dolimont, Ministre du Budget, souligne l’importance du soutien de la BEI pour le secteur spatial wallon, en particulier dans le contexte du New Space.

Observation de la Terre et les lanceurs réutilisables

En 2022, l’Union européenne a identifié l’espace comme un domaine stratégique, appelant à une stratégie spatiale de l’UE pour la sécurité et la défense. Le protocole d’accord pourrait ainsi conduire à de nouvelles opérations de financement en Wallonie, s’inscrivant dans le cadre de l’Initiative Stratégique pour la Sécurité Européenne (ISSE) de la BEI.

Dans le cadre de cet accord, deux thèmes prioritaires sont identifiés pour les entreprises wallonnes : l’observation de la Terre et les lanceurs réutilisables, alignés sur le Plan de Relance de la Wallonie. Skywin, le pôle aérospatial wallon, a élaboré des feuilles de route pour ces thèmes. La BEI s’engage à discuter des aspects d’investissement et de financement liés à ces feuilles de route, maximisant ainsi les opportunités de développement pour la Wallonie dans le secteur spatial.