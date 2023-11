De la bande dessinée à l’espace : le voyage du satellite SPIP

Aerospacelab se prépare à envoyer son quatrième satellite en orbite. Pour l’occasion, l’entreprise s’associe à l’éditeur Dupuis pour qui cela représente une incursion inédite dans le domaine spatial, bien loin des pages de bandes dessinées.

Dupuis, l’éditeur de bandes dessinées de renommée mondiale, s’associe à Aerospacelab, une entreprise en pleine croissance spécialisée dans la conception, la fabrication et l’exploitation de satellites, pour le lancement du satellite SPIP. Il s’agit du quatrième satellite d’Aerospacelab destiné à voyager dans l’espace. Moins d’un mois après avoir lancé son satellite PVCC, Aerospacelab se prépare à un nouveau décollage depuis le complexe spatial situé à la base de Vandenberg en Californie, aux États-Unis.

Le satellite SPIP, dont le nom signifie « Prototype d’Imagerie MultiSpectrale » et qui arbore un écusson de mission inspiré du célèbre personnage éponyme des Éditions DUPUIS, sera lancé dans l’espace via Exolaunch en novembre 2023, à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX, dans le cadre de la mission Transporter-9.

Mettre en avant l’exploration spatiale

Cette collaboration entre Aerospacelab, un acteur du domaine spatial émergent, et le monde de la littérature, permet de mettre en avant l’exploration spatiale et de démontrer comment le monde complexe de l’espace peut devenir accessible à tous. « Grâce aux applications pratiques de cette nouvelle mission d’observation terrestre et au symbole représenté par son écusson de mission, nous espérons que ce partenariat contribuera à combler le fossé entre la science et le grand public, en mettant en avant l’importance de l’exploration spatiale et des activités scientifiques qui en découlent, explique Benoit Deper, PDG et fondateur d’Aerospacelab. Ces missions, avec leurs écussons dédiés, encouragent l’inclusion dans la communauté scientifique et favorisent une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. En tant que fervent lecteur des bandes dessinées DUPUIS depuis mon enfance, collaborer avec une institution aussi respectée pour développer un écusson emblématique est une opportunité unique. »

Caractéristiques principales du satellite SPIP La mission MSI portée par le satellite SPIP permettra de valider en orbite une série de nouvelles unités conçues et fabriquées en interne, notamment différents systèmes d’imagerie pour l’observation de la Terre, des électroniques d’interface et de traitement d’image pour la charge utile optique, ainsi qu’un switch Ethernet haute vitesse.

Julie Durot, Directrice Générale des Éditions Dupuis, partage cet enthousiasme en confirmant que « nous n’aurions jamais imaginé que la fiction devienne aussi proche de la réalité pour Spip ! Dans l’industrie de la bande dessinée, l’espace a toujours été l’un des thèmes d’exploration les plus inspirants. Avoir un satellite portant le nom d’un de nos personnages historiques, avec son écusson de mission dédié, est tout simplement incroyable. »