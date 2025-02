Une Belgique vieillissante : quels défis pour l’avenir ? (infographies)

La Belgique se dirige vers une transformation démographique majeure. Selon les nouvelles perspectives du Bureau fédéral du Plan et de Statbel, la population atteindrait près de 13 millions d’habitants en 2070. Toutefois, cette croissance ne masque pas un phénomène préoccupant : le vieillissement accéléré de la population.

Le coefficient de dépendance, qui mesure le nombre de personnes âgées de 67 ans et plus pour 100 personnes en âge de travailler (18-66 ans), illustre cette évolution. De 28 seniors pour 100 actifs en 2024, ce ratio passera à 37 en 2040 et à 43 en 2070. Cette tendance pose d’importantes questions en matière de financement des pensions, de soins de santé et de maintien en emploi des travailleurs âgés.

La baisse des naissances s’accélère

Les derniers chiffres de Statbel confirment cette dynamique : le nombre de naissances en 2024 a chuté de 4,6 % par rapport à la moyenne des quatre années précédentes. La Belgique n’a enregistré que 108.700 naissances l’an dernier, un recul particulièrement marqué à Bruxelles (-7,7 %) et en Wallonie (-6,6 %), tandis que la Flandre a connu une baisse plus modérée (-2,6 %). Cette baisse des naissances, couplée à l’augmentation des décès, entraîne un solde naturel négatif (-3.451 en 2024), une tendance qui devrait se poursuivre dans les prochaines décennies.

Un équilibre régional contrasté

Les projections démographiques révèlent également un contraste régional marqué. En 2070, la Flandre devrait voir sa population atteindre 8 millions d’habitants (contre 6,8 millions aujourd’hui), tandis que la Wallonie et Bruxelles connaîtront une croissance plus limitée, avec respectivement 3,7 et 1,2 million d’habitants. Cette stagnation relative, combinée à un vieillissement accéléré, pourrait accentuer les défis économiques et sociaux dans certaines régions.

Quels défis pour l’avenir ?

Face à ces tendances, plusieurs enjeux se dessinent :