Salon du Bourget: Jambon annonce un soutien accru à l’industrie aérospatiale et de défense, aussi militaire

Le ministre-président flamand, Jan Jambon, s’est sans ambage prononcé lundi pour un soutien accru de la part de son gouvernement en faveur des industries aérospatiales et de défense, même à des fins militaires, rompant avec une longue tradition empreinte de pacifisme qui empêchait certaines entreprises flamandes de s’afficher trop ouvertement en première ligne dans ce secteur.

« Je voudrais saisir cette opportunité pour confirmer que le gouvernement flamand va renforcer ses efforts pour soutenir cette industrie high-tech (de haute technologie, ndlr) », a-t-il affirmé sur le stand fédérateur de « Belgian Aerospace » qui rassemble 75 entreprises des trois Régions belges dont 27 instalées en Flandre – au 54e Salon international sanitaire de l’Espace- (SIAE) pour une semaine au Bourget, près de Paris.

« Nous avons comme objectif de développer une politique industrielle plus forte, orientée vers l’innovation, en se concentrant particulièrement sur la défense et l’aérospatial« , a affirmé M. Jambon devant un parterre de responsables industriels flamands, mais aussi des deux autres Régions ainsi que de militaires, en présence de l’ambassadeur de Belgique en France, François de Kerchove d’Exærde, a constaté l’agence Belga.

« Stratégie de recherche, d’industrie et de défense »

La Flandre fera un usage maximal des occasions offertes par la « Stratégie de recherche, d’industrie et de défense » (en anglais « Defence, Industry and Research Strategy, DIRS) mise sur pied par la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, et par le Fonds européen de défense (FEDef), a poursuivi le ministre-président flamand, issu du parti nationaliste N-VA.

« Nous devrions maximaliser notre participation au développement de l’avion de combat de prochaine génération », a-t-il encore dit lors de son intervention – en anglais – en faisant allusion à la décision prise vendredi par le gouvernement fédéral de demander à la France, l’Allemagne et l’Espagne d’accorder à la Belgique un statut d’observateur au sein de l’ambitieux programme de Système de combat aérien futur (Scaf).