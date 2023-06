Salon du Bourget: 83 entreprises belges (et dont beaucoup sont wallonnes)

L’industrie aérospatiale belge – au sens large – se présentera unie, en dépit d’inévitables et habituelles tensions, au 54ème Salon international sanitaire de l’Espace (SIAE) qui s’ouvre lundi pour une semaine au Bourget, près de Paris, avec 83 exposants provenant des trois Régions et réunis sous le label fédérateur de « Belgian Aerospace ».

Pour son retour à ce salon biennal pour la première fois depuis 2019 – l’édition 2021 du salon avait été annulée pour cause de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid -19 – la Belgique aéronautique et spatiale, associée à ses équipementiers, se présentera sur un stand unique de 1.275 m2 dans le hall 2B. Il s’agit du plus vaste stand belge jamais mis sur pied dans le cadre d’un salon aéronautique, selon les deux agences régionales du commerce extérieur, l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (Awex) qui prend en charge la participation industrielle belge au salon, et son homologue flamande, FIT (« Flanders Investment & Trade »).

La plupart viennent de la Wallonie ou de Bruxelles

La plupart des exposants proviennent de Wallonie et Bruxelles et une vingtaine de Flandre – mais avec des situations particulières, comme celle du groupe Orizio (réunissant l’ex-Sabca et la société Sabena Engineering), présent dans les trois Régions (à Bruxelles, Charleroi-Gosselies, Lummen, en province de Limbourg, et désormais à Louvain-la-Neuve, en Brabant wallon. Peu d’informations ont filtré sur des annonces que pourraient faire des entreprises belges, à l’exception de l »entreprise publique wallonne Sonaca, qui laisse entendre, sous le sceau du secret, qu’elle pourrait faire parler d’elle lundi après-midi. De leur côté les responsables politiques belges se presseront aussi au salon du Bourget, rendez-vous incontournable du secteur.

Jambon ouvre le bal

Le ministre-président flamand, Jan Jambon, ouvrira le bal dès lundi à l’occasion d’une « journée flamande » organisée par le FIT, qui représente 24 entreprises flamandes présentes sur le Salon, sur 380 m2. Il sera accompagné par le CEO du FIT, Joy Donné, et par la directrice générale d’Agoria Vlaanderen, Jolyce Demely. La ministre de la Défense; la socialiste Ludivine Dedonder, le suivra de peu, pour des rencontres avec les industriels belges après le feu vert donné vendredi par le gouvernement fédéral à une candidature de la Belgique à un statut d’observateur au sein de l’ambitieux programme de Système de combat aérien futur (Scaf) mené par la France, l’Allemagne et l’Espagne. Une question qui sera à traiter avec ses homologues de ces trois pays.

Mme Dedonder participera ensuite en fin d’après-midi à Paris à une « conférence sur la défense aérienne de l’Europe » organisée par le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, à l’initiative du président Emmanuel Macron, a indiqué son entourage à l’agence Belga. Elle réunira les pays européens de l’Otan – à l’exception e la Turquie en tant que telle -, mais aussi des représentants de l’Otan et des États-Unis dans un souci de « transparence », selon le ministère de Armées.

Mercredi, la journée belge

La « journée belge » du Bourget est fixée au mercredi 21. Y sont attendus le ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus, (MR) et le secrétaire d’État fédéral à la relance, Thomas Dermine,(PS) qui rencontrera notamment des acteurs de l’industrie spatiale, un domaine dans lequel la Belgique fait figure de « plus grand des petits pays » de l’Agence spatiale européenne (ESA). Le ministre wallon des Aéroports, Adrien Dolimont (MR), sera pour sa part présent mardi et mercredi pour rencontrer des industriels belges et la société Aéroports de Paris (ADP), actionnaire à 25% de l’aéroport de Liège-Bierset

Le Salon est ouvert aux professionnels du lundi 19 au jeudi 22 juin avec trois journées publiques (du vendredi 23 au dimanche 25) en clôture au cours desquelles le pilote de démonstration F-16 de la Force aérienne, le commandant aviateur Steven De Vries, dit « Vrieske », se produira pour la première fois au Bourget, quatre ans après son prédécesseur, le commandant Stefan Darte, alias « Vador ».

2.500 exposants

Sur 125.000 m2 de surface totale, soit près de 18 terrains de football,le Salon accueillera au total 2.500 exposants et pas moins de 158 avions, drones et hélicoptères, des gros-porteurs commerciaux aux chasseurs de la Seconde Guerre mondiale en passant par le F-35 américain ou le bombardier stratégique supersonique B-1B de l’US Air Force. Les organisateurs s’attendent à 320.000 visiteurs au cours de la semaine.