L’inflation à son niveau le plus bas (Infographie)

L’inflation selon l’indice européen des prix à la consommation harmonisé (IPCH) atteint en octobre -1,7% en Belgique contre 0,7% en septembre et 2,4% en août, indique jeudi Statbel.

Cela équivaut à son niveau le plus bas, atteint également en juillet 2009, précise l’office de statistique belge. Ce calcul, effectué pour permettre des comparaisons entre pays européens, confirme la baisse de l’inflation au dixième mois de l’année. L’inflation selon l’indice des prix à la consommation (IPC), indicateur utilisé en Belgique, pour le mois d’octobre a baissé à 0,4% par rapport aux 2,4% observé en septembre. L’écart entre les deux indices relève principalement de différences de pondération et de composition du panier de biens et de services sur lequel ils se basent, explique Statbel.

La baisse de l'inflation peut être attribuée en majeure partie à la baisse des prix de l'énergie, souligne encore l'office de statistique. L'office de statistiques européen Eurostat publiera vendredi l'IPCH des pays de l'Union européenne pour le mois d'octobre.