L’inflation alimentaire reste élevée : voici les produits qui coûtent plus chers

L’inflation a baissé de 2,39% en septembre à 0,36% en octobre, soit son niveau le plus bas depuis janvier 2021 lorsqu’elle était de 0,26%, selon l’indice des prix à la consommation publié lundi par Statbel. L’inflation des denrées alimentaires reste toutefois élevée : 9 %, contre 11 % en septembre.

Depuis mars 2023, une baisse progressive de l’inflation pour la plupart des produits alimentaires est observée même si elle reste élevée. Après un taux de 11,15% en septembre, elle affiche aujourd’hui 8,98%. La hausse de l’indice passe ainsi sous la barre de 10%, après l’avoir dépassée en septembre 2022.

De fortes hausses

Les produits alimentaires qui ont le plus augmenté en octobre sont principalement l’huile d’olive (+23,6 %) et les pommes de terre (+22,9 %). Les prix de l’huile d’olive ont augmenté en raison de la sécheresse sévère dans le sud de l’Europe, qui a entraîné une récolte décevante. Les oeufs et le sucre ont également connu une forte hausse, respectivement à 20,4% et 19,8%.

Plus précisément l’inflation des huiles s’élève ce mois-ci à 9,4%. L’inflation des produits laitiers est de 13,6% alors que celle du pain et des céréales s’élève à 9,8%. Pour la viande, le consommateur dépense 8% de plus.

Parmi les fluctuations observés ce mois-ci, on note que la viande a augmenté de 2,2%. Le prix des fruits enregistre une hausse de 4,2%. Enfin, les produits laitiers sont 1,7% plus chers que le mois précédent.

Les produits alimentaires contribuent d’ailleurs à l’inflation à hauteur de 1,70 point.