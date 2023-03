L’Europe réagit au plan américain climatique IRA

Face à l’Inflation Reduction Act (IRA) du président Biden qui vise à verdir l’industrie américaine, l’Union européenne, de peur de voir ses projets tomber à l’eau, a assoupli les aides d’Etat.



Depuis quelques semaines, les industriels du monde entier n’ont que trois lettres à la bouche: IRA. Rien à voir avec l’armée républicaine irlandaise. IRA est l’acronyme d’Inflation Reduction Act, le plan du président Biden destiné à atteindre les objectifs climatiques prévus: -50% en 2030 et neutralité carbone en 2050.

Ce plan prévoit d’injecter 422 milliards d’euros en subventions diverses pour la sécurité énergétique et le changement climatique. Il s’agit de décarboner la production d’électricité (encore dépendante pour un quart du charbon! ), de massivement soutenir l’éolien, le photovoltaïque, la production d’hydrogène et les technologies de stockage du CO2 et, enfin, de développer la mobilité électrique.

Protectionnisme américain

Le plan comporte un volet protectionniste: pour être subventionné, il faut produire sur le sol américain. La hauteur du soutien financier annoncé fait réfléchir les groupes européens engagés dans des projets d’énergie propre. Quelques exemples sont frappants. VW (photo) a mis en pause son projet d’usine de batteries en Europe de l’Est au profit d’une usine similaire aux Etats-Unis. Northvolt, qui devait construire une deuxième usine de batteries en Allemagne, envisage la même démarche. Tesla ne remet pas en cause sa gigafactory de Berlin mais donnera la priorité aux Etats-Unis.

Sentant la menace prendre de l’ampleur, l’Union européenne a dégainé un nouveau régime d’aides d’Etat afin de rivaliser avec les Américains. Il est question d’une clause d’aide équivalente qui permettra à un Etat membre de proposer le même soutien qu’un pays tiers, de simplification des conditions d’accès aux subsides et du calcul des montants versés et de hausse généralisée des plafonds. Enfin, l’accès est mis sur la forte hausse de ces plafonds dans des pays plus petits et/ou moins riches.