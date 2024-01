Les partis politiques ont dépensé six millions d’euros sur les réseaux sociaux

Les partis politiques belges ont dépensé au total six millions d’euros en publicités politiques sur les réseaux de l’entreprise américaine Meta (Facebook et Instagram) en 2023, soit un million de plus que l’année précédente, indique le rapport annuel d’AdLens, un collectif qui mène des recherches sur ces dépenses.

Le Vlaams Belang d’extrême droite dépasse la N-VA en tant que plus grand annonceur avec 1.688.244 euros (+44%), soit plus de 8.000 euros de plus que le parti nationaliste flamand. La N-VA a dépensé 2% de moins qu’en 2022. Le parti de gauche radicale PTB-PVDA occupe la troisième place avec une dépense de 637.752 euros (+43%) en Flandre et 179.682 euros (-28%) en Belgique francophone. Le parti est en tête du classement du côté francophone, selon cette étude dont les résultats ont été publiés mardi.

Les autres partis suivent à distance, avec les socialistes de Vooruit en quatrième position (418.640 euros; +46%), les libéraux de l’Open Vld (365.874 euros; +8%), les chrétiens-démocrates du CD&V (357.555 euros; +118%) et les écologistes de Groen (249.774 euros; -16% ), selon AdLens.,Côté francophone, Les Engagés (143.792 euros; +33%) et le MR (143.644 euros; +71%) n’ont dépensé que 35.000 euros de moins que le PTB-PVDA. Les autres partis francophones dépensent nettement moins sur les réseaux sociaux.

Aussi sur des pages personnelles

L’an dernier, le président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, a dépensé 266.000 euros pour sa page personnelle, suivi par son collègue du PVDA Raoul Hedebouw (204 000 euros) et le président de la N-VA, Bart De Wever (136.000 euros). Les autres responsables politiques restent en dessous du seuil des 100.000 euros. Le top 15 est composé de cinq membres de la N-VA, trois du VB, deux du PTB, deux de Vooruit (l’ancien président Conner Rousseau en septième position et l’actuelle présidente Melissa Depraetere au douzième rang) ainsi que des membres de l’Open Vld et des membres du MR. Le président des libéraux francophones, Goerges Louis Bouchez, est, avec Hedebouw, le seul francophone de ce classement.

Toujours selon cette étude, le PTB, le MR et Groen dépensent plus sur les pages personnelles de leurs responsables que sur leur page principale.

2024 est l’année de toutes les élections en Belgique et la période de prudence débutera le 9 février. A partir de ce moment, les partis politiques devront limiter leurs dépenses en communication pendant une période de quatre mois avant les élections. Et donc aussi les publicités sur Facebook et Instagram.