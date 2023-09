Le PTB à son plus haut niveau en Wallonie

En Wallonie, le PTB figure à son plus haut niveau d’intentions de vote jamais enregistré. A Bruxelles, c’est le MR qui se détache en tête, selon le Grand baromètre Ipsos-Le Soir-RTL Info-Het Laatste Nieuws-VTM.

Au sud du pays, les communistes enregistrent 19,8% des intentions de vote et se rapprochent du PS (21,8%). Bien qu’en tête, les socialistes sont nettement en recul par rapport aux élections de 2019 (ils obtenaient 26,1% des voix) et au précédent sondage en juin dernier (25,7%). Derrière, le MR affiche sa stabilité avec 19,7% (20,5% en 2019) des intentions de vote, devant Ecolo (14,9%), qui obtiendrait un score identique à celui du précédent scrutin.

Le sondage marque aussi une progression des Engagés avec 13,8% des intentions de vote. Le parti de Maxime Prévot fait mieux qu’aux élections de 2019 (10,7% des voix, il s’appelait alors cdH) et se redresse après de longues années à la traîne. DéFI voit par contre s’éloigner le seul d’éligibilité (2,7%).

En Wallonie, les trois personnalités les plus populaires sont Sophie Wilmès (MR), Alexander De Croo (Open Vld) et Paul Magnette (PS).

Des résultats différents à Bruxelles

Le comportement des électeurs semble différent dans la capitale où le MR se détache en tête avec 21,9% des intentions de vote (17,5% en 2019). Derrière, le PS (18,1%) et Ecolo (17,9%) sont au coude-à-coude devant le PTB (15,3%). Au centre de l’échiquier politique, Les Engagés obtiennent leur meilleur score depuis les élections (6,5%) tandis que DéFI décroche son plus mauvais résultat (8%).

A Bruxelles, les personnalités les plus populaires sont également Sophie Wilmès (MR), Alexander De Croo (Open Vld) et Paul Magnette (PS).

En Flandre, le Vlaams Belang reste en tête

En Flandre, le Vlaams Belang reste en tête des intentions de vote (25,8%). Le parti d’extrême-droite n’avait plus été aussi haut dans les sondages depuis juin 2021 et il est à plus de sept points de pourcentage au-dessus de son score de mai 2019. Derrière, la N-VA (20,2%) et Vooruit (15,4%), tous les deux en légère baisse, complètent le podium.

Le sondage marque aussi une progression du CD&V. Pointé à 10,7% d’intentions de vote en juin 2023, le parti passe à 12,2% et se détache donc du PVDA (9,5%). Derrière, l’Open Vld du Premier ministre Alexander De Croo n’enregistre plus que 8,2% des intentions de vote, soit le score le plus bas depuis les élections de 2019 (13,5%). Groen ferme la marche avec 6,4% d’intentions de vote.

Au nord du pays, Bart De Wever (N-VA) redevient la personnalité la plus populaire, devant Conner Rousseau (Vooruit) et Alexander De Croo (Open Vld). Le sondage a été réalisé en ligne du 18 au 25 septembre auprès de 2.600 répondants : 1.000 en Wallonie, 1.000 en Flandre et 600 à Bruxelles. La marge d’erreur maximale est de 3,1% en Wallonie, 3,1% en Flandre et de 4% à Bruxelles.