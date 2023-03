Le budget de Charles Michel pourrait gonfler de 500.000 euros en 2024 pour ses voyages diplomatiques

Le bureau du président du Conseil européen aurait exigé un budget supplémentaire d’environ 500.000 euros pour financer les voyages diplomatiques de Charles Michel, qui doit faire face aux retombées de la guerre en Ukraine, selon un document interne consulté par Politico.

500.000 euros, cela représente une hausse budgétaire de 27,5% pour le président du Conseil européen Charles Michel. Le budget « lié à sa fonction » serait ainsi porté de 2 millions d’euros actuellement à 2,5 millions d’euros en 2024. Un budget que les autorités justifient « principalement par les frais de voyage, compte tenu de la poursuite d’une activité internationale intense à la suite de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine », selon le document consulté par Politico.

En janvier 2023, l’ex-Premier ministre belge s’était rendu pour la troisième fois en Ukraine, et plus précisément à Kiev, pour y rencontrer le président Volodymyr Zelensky, le Premier ministre Denys Chmyhal et des membres du Parlement ukrainien afin de discuter de la coopération UE-Ukraine dans le contexte de la guerre.

La diplomatie européenne a certes un coût, mais la demande du cabinet de Charles Michel pourrait en crisper plus d’un, dans un contexte économique difficile marquée par une inflation persistante. Quand ce ne sont pas les prix de l’énergie qui plombent les ménages, ce sont les coûts alimentaires qui deviennent indigestes. Bref, ce n’est pas vraiment le moment de mentionner de telles sommes au sein de l’Union européenne, récemment ébranlée par un scandale de corruption.

Des voyages coûteux… et une hausse des salaires

Selon un responsable du Conseil, les frais de voyage de Charles Michel en 2022 s’élevaient à 1,7 million d’euros. Et il faudrait s’attendre à ce que ce montant atteigne 1,9 million d’euros en 2024, soit une augmentation de 12%, en raison de l’inflation. Il ne s’agit cependant encore que d’estimations, qui doivent être analysées plus en profondeur par le Comité du budget. Rien n’est encore définitif et les exigences du Conseil devront dès lors faire l’objet de discussions plus poussées.

D’autant que les voyages ne sont pas les seules dépenses de l’Union européenne. Car si l’inflation a provoqué une forte indexation des salaires en Belgique, les députés européens vont eux aussi avoir droit à leur part du gâteau. Dans l’ensemble, les dépenses liées aux salaires au sein du Conseil devraient augmenter de 6,1%, selon le document, qui ne précise toutefois pas la hausse pour le cabinet Michel. Pour rappel, quand il a pris ses fonctions de président du Conseil en 2019, Charles Michel avait un salaire brut de 32.700 euros par mois, soit 342.000 euros par an.

Encore une fois, cette hausse prévue des salaires devra sans doute être revue – à la hausse ou à la baisse – en fonction de la conjoncture économique fin 2023-début 2024. Sans doute à la baisse, si l’on en croit certains indicateurs, qui prévoient une retombée de l’inflation globale dans l’UE à 2,8% en 2024…