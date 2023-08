Le bon d’État, arme financière de la Belgique

En 2011, l’emprunt Leterme a sauvé le pays de la ruine.

En tant qu’épargnants assidus, les Belges sont des adversaires redoutables pour les spéculateurs qui cherchent à s’attaquer aux titres de l’État belge. Si les marchés financiers lancent une attaque contre la Belgique, le gouvernement fédéral peut mobiliser une armée de millions de personnes avec d’importants stocks de munitions. Fin mars, les ménages belges disposaient d’un patrimoine financier de 1157 milliards d’euros. Il s’agit de chiffres nets, après déduction des dettes et sans tenir compte de la richesse qui colle au patrimoine, d’une valeur de 1500 milliards d’euros supplémentaires.

L’adage « gouvernement pauvre, citoyen riche » se vérifie donc en Belgique. La richesse des ménages étant supérieure à la dette des pouvoirs publics et des ménages, la Belgique dispose d’une richesse financière nette vis-à-vis de l’étranger. Fin mars, ce patrimoine représentait plus de la moitié du produit intérieur brut, soit 300 milliards d’euros. Les ménages belges n’épargnent pas seulement pour financer leur propre gouvernement et leurs entreprises, ils jouent également le rôle de banquier pour le reste du monde.

Dans le collimateur

Le Premier ministre Yves Leterme a sauvé le pays en novembre 2011 en exploitant la puissance financière des familles belges et en la montrant au reste du monde. La Belgique avait été touchée par la crise de l’euro en raison de sa dette publique élevée, de la nationalisation de Dexia et de l’impasse politique. Fin novembre, le taux d’intérêt belge à 10 ans a atteint près de 6%, soit 360 points de base au-dessus du taux allemand. Les marchés étaient sur le point de presser financièrement la Belgique jusqu’à sa dernière goutte.

Le bon d’état Leterme a fait basculer la situation en l’espace de quelques jours. Le fait que le gouvernement ait levé 5,7 milliards d’euros en un rien de temps à des taux d’intérêt inférieurs aux taux comparables du marché a fait comprendre aux spéculateurs qu’ils en auraient moins qu’espéré. Ils pouvaient se débarrasser d’autant de titres belges qu’ils le voulaient, les Belges étaient capables et désireux de les acheter rapidement. Les fonds à effet de levier n’ont plus osé s’attaquer à un adversaire craintif comme l’épargnant belge. La formation d’un gouvernement fédéral, après 541 jours de négociations, désamorce la crise, mais c’est l’épargnant qui a sauvé le pays.

Les doigts dans le nez

Douze ans plus tard, les fondamentaux des bons d’État belges sont toujours aussi solides. La dette publique élevée et la gestion négligente de la question des pensions invitent les spéculateurs à remettre la Belgique dans le collimateur, mais comme fin 2011, les épargnants restent en mesure de financer l’État. Et de le faire les doigts dans le nez. À noter toutefois que, depuis cette année, la Belgique présente à nouveau une balance courante déficitaire vis-à-vis de l’étranger. Cela signifie que nous vivons légèrement au-dessus de nos moyens et que nous puisons dans nos réserves d’épargne accumulées à l’étranger. Ce déficit n’est pas encore dramatique et le pot d’épargne est encore bien rempli, mais, à politique inchangée, cette compétitivité plombée pourrait faire basculer la balance courante dans le rouge pour longtemps.

Un autre élément nouveau est le resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Ces dernières années, tous les gouvernements de la zone euro étaient en sécurité, car la BCE achetait tout de toute façon. Avec la poussée inflationniste, la BCE doit relever ses taux directeurs et remettre discrètement sur le marché les titres d’État achetés. Cela rend la vie un peu plus difficile pour les pays dont la dette publique est élevée, avec un risque accru d’une hausse des taux d’intérêt. Toutefois, la Belgique peut encore compter sur ses propres citoyens pour jouer le rôle de banque centrale en cas de besoin.