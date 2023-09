La Flandre attire toujours plus de travailleurs bruxellois

Fin 2021, 56.067 Bruxellois travaillaient en Flandre, selon un décompte officiel effectué par les administrations bruxelloise et flamande de l’emploi.

Ce nombre, dont L’Echo a pu prendre connaissance, confirme une tendance à la hausse constatée depuis plusieurs années. Par rapport à 2015, l’augmentation est de 32%.

La périphérie bruxelloise et les grandes villes flamandes constituent les principaux pôles d’attractivité pour les travailleurs de la capitale qui font la navette vers la Flandre. Dans l’arrondissement de Hal-Vilvorde, les Bruxellois occupent 15% des emplois. À l’aéroport de Zaventem, c’est même un emploi sur cinq.

Si l’évolution est positive tant pour la Flandre, qui a un fort besoin de main-d’œuvre, que pour Bruxelles, qui compte 90.000 demandeurs d’emploi, l’étude menée par Actiris et le VDAB souligne aussi l’impact de l’existence ou de l’absence de connexions efficaces en transports publics entre les communes bruxelloises et les pôles d’emploi flamands.