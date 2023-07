Voiries à peine fermées, déjà rouvertes…

Près la moitié des chantiers ouverts l’an dernier en Flandre ont vu revenir des ouvriers s’activer dans un rayon de 125 mètres dans les 12 mois.

Il y a les vœux pieux: ne pas rouvrir avant un certain délai une voirie qui vient d’être refermée après travaux. Et la dure réalité: adapter le réseau à l’explosion du nombre de voitures électriques et de panneaux solaires, mais aussi rattraper le retard de notre pays dans le déroulement de la fibre optique. Faut-il dès lors s’étonner de voir Fluvius (42%) ainsi que le duo Telenet-Proximus (31%) assumer près des trois quarts des 29.500 chantiers d’une superficie minimale de 50 mètres carrés ouverts en Flandre en 2022?

Lire aussi | Gestion des chantiers de voirie en Région bruxelloise: Bruxelles Mobilité dézinguée

Mais tout cela, a découvert De Tijd, sans grande coordination. Près la moitié des chantiers ouverts l’an dernier ont en effet vu revenir des ouvriers s’activer dans un rayon de 125 mètres dans les 12 mois, et un tiers dans les six mois. Dans 6% des cas, il n’a même fallu patienter qu’une semaine! Pour les commerces concernés, tout cela se traduit par une perte de chiffre d’affaires qui peut être substantielle. Un registre centralisé de tous les travaux susceptibles d’entraver la circulation existe certes depuis 2013 mais son fonctionnement laisse manifestement à désirer.

D’après « De Tijd »