Parcours d’intégration: formation aux métiers en pénurie

La Flandre veut accroître le taux d’emploi des primoarrivants sans diplôme d’études secondaires, ce taux se révélant particulièrement bas.

Les chiffres sont formels: un primoarrivant sur trois n’a pas terminé d’études secondaires et un sur cinq possède tout au plus un certificat d’études primaires. Compte tenu de ce maigre bagage, trouver un emploi se révèle des plus difficile. Deux ans après leur arrivée, seuls 36% des hommes y parviennent, et à peine 17% des femmes.

Certes, avec le temps, la situation s’améliore. Les pourcentages respectifs grimpent à 53% et 27% mais restent loin en deçà du taux d’occupation moyen de la Flandre, qui est de 76%.

Pourtant, cette dernière vient de se voir félicitée par l’Organisation de coopération et de développement économiques pour la manière avec laquelle elle intègre les nouveaux venus. “Nulle part ailleurs, la constitution d’un réseau social ou professionnel n’est un élément obligatoire du processus d’intégration”, observe l’institution dans un récent rapport.

Outil d’émancipation?

Réformé en profondeur en mars dernier, le parcours d’intégration des nouveaux arrivants se déroule en quatre étapes.

La première comporte des cours d’orientation sociale, de connaissance pratique de notre société, de ses valeurs et de ses normes. Viennent ensuite l’apprentissage du néerlandais, l’inscription auprès du service flamand de l’emploi et de la formation (VDAB) et la participation à un programme de parrainage de 40 heures.

Désormais, s’y ajoute donc aussi la formation des primoarrivants aux métiers en pénurie. Outre la réduction d’un problème structurel, Bart Somers, ministre de l’Intégration et de l’Egalité des chances, y voit une possible émancipation des femmes. “En cas de problème, elles auront au moins une qualification professionnelle”, commente-t-il.

Les nouveaux arrivants venus d’Europe sont certes dispensés de tout processus d’intégration mais la Flandre songe à subordonner l’octroi d’allocations au suivi de cours ou de formations.

D’après « Het Nieuwsblad »