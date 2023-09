Ces discrets (ex-) actionnaires de Degroof Petercam

Une famille d’entrepreneurs

Alexandre de Buck van Overstraeten est notamment actif dans la mode. The Fashion Corner vend des sacs en cuir de diverses marques, fabriqués à la main en Italie.

Il est depuis février administrateur délégué de la SA Weerts Energy, une filiale de l’entreprise familiale liégeoise du même nom, spécialisée dans la logistique et la promotion immobilière. Weerts Energy se consacre à la production et à la distribution d’énergies renouvelables, en particulier de l’énergie solaire. De septembre 2016 à fin 2018, Alexandre a été conseiller communal Open Vld à Kampenhout, ville dans laquelle il a également été secrétaire du parti. “Je ne suis plus actif en politique. Je n’ai même plus de carte du parti, précise désormais l’homme d’affaires. Je m’étais engagé pour un seul mandat. C’est un choix personnel, je n’avais plus le temps. Toute ma famille est passionnée par la politique. J’ai cherché à rendre quelque chose à la société, en influençant la stratégie locale et communale.”

Anthony de Buck van Overstraeten vit et travaille à Toronto (Canada), où il est à la fois chirurgien et enseignant à l’université. Il a auparavant été chirurgien à la KU Leuven et à l’hôpital universitaire.

On ne sait rien de Marie-Noëlle (“Manoelle”) de Buck van Overstraeten, la seule femme de la huitième génération.

Nicolas de Buck van Overstraeten adore la France. Il exerce diverses activités immobilières, notamment dans le tourisme, à Saint-Rémy de Provence, au sud d’Avignon. Ses frères Anthony et Xavier ont eux aussi des intérêts dans ces entreprises hexagonales.

Xavier de Buck van Overstraeten est le représentant le plus médiatisé de la famille. En 2003-2004, à l’époque où DHL caressait d’ambitieux projets pour Zaventem, il était presque chaque jour sur les ondes. Avec 34.000 vols de nuit et plus de 6.000 employés, l’aéroport aurait dû devenir la plaque tournante mondiale du logisticien. Les plans ne se sont pas concrétisés, mais Xavier de Buck van Overstraeten, alors directeur commercial pour la Belgique, était devenu le visage de DHL, pour qui il a continué à travailler jusqu’en 2008. Après 10 années passées dans le fauteuil de CEO du réparateur de parebrises Touring Glass, il est aujourd’hui directeur commercial de Touring, le spécialiste de l’assistance dépannage et de l’assurance voyage.