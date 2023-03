A Blankenberge, un grain de sable dans les enchères

Un jour de 2020, tous les exploitants de bars de plage de Blankenberge ont été tirés du lit par la police. En cause: des soupçons d’entente illégale.

Tous les exploitants de bars de plage de Blankenberge s’en souviennent mais aucun ne s’en est vanté: un jour de 2020, ils ont été tirés du lit par la police qui enquêtait sur une possible entente en matière de concessions.

Jusqu’il y a peu, la municipalité organisait en effet une « badkarloting », loterie un peu particulière dont la seule inconnue était la localisation du lopin de sable sur lequel chaque participant a le droit d’installer un bar. L’Europe réprouvant ce genre de pratique, la municipalité a modifié le processus d’attribution et organisé des enchères.

Mais celles-ci ont débouché sur un résultat si décevant que des soupçons d’entente illégale ont éclos. Des dépositions ont été recueillies, des ordinateurs et des téléphones saisis. Trois ans plus tard, l’enquête est enfin terminée: tous les concessionnaires qui ont participé aux enchères sauront, fin de ce mois, si la chambre du conseil les renverra ou non vers le tribunal correctionnel.

D’après « Het Laatste Nieuws »