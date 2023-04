Sarah Schlitz : « Je poursuivrai la lutte dans un autre rôle mais avec autant d’engagement »

« Je poursuivrai la lutte dans un autre rôle mais avec autant d’engagement », a indiqué mercredi Sarah Schlitz, secrétaire d’État à l’Égalité des chances, dans une déclaration publique effectuée à son cabinet après l’annonce de sa démission le matin-même au micro de La Première.

« J’ai commis une erreur. Je me suis excusée et je tiens à nouveau à m’excuser auprès des personnes que ça a pu choquer. Mais aujourd’hui, la polémique a pris trop d’ampleur. Elle occupe tout l’espace politique et médiatique », a-t-elle ajouté, qualifiant l’atmosphère d' »irrespirable« .

« Je ne suis pas irremplaçable. Il y a beaucoup de talents féminins chez Ecolo. Ce n’est pas la personne qui compte, ce sont les combats. J’en entends certains dire qu’on ne devrait pas me remplacer, que ce secrétariat d’État ne serait pas utile. Il reste un an et les victoires à engranger sont encore nombreuses », a-t-elle martelé, en défendant son bilan.

L’ex-secrétaire d’État a notamment cité la loi « stop féminicide », la réforme de la législation anti-discrimination ou encore la poursuite de développement des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) avec l’ouverture prévue de celui d’Arlon en juin prochain.

« La gouvernance fait partie de l’ADN d’Ecolo. On est plus durs avec nous qu’avec les autres, et c’est normal », a-t-elle conclu. » Sarah Schlitz s’est engagée à poursuivre la lutte pour augmenter les standards éthiques en politiques, « y compris contre les violences sexistes et sexuelles » dans le milieu politique.

Elle n’a pas répondu aux questions des journalistes et ne s’est pas exprimée sur les accusations de mensonge portées par la N-VA à son encontre. Sarah Schlitz reprendra son siège de députée à la Chambre, a-t-on confirmé en marge de la déclaration.

« M’effacer pour permettre à ce combat d’avancer«

L’ex-secrétaire d’État avait annoncé sa démission ce matin-même au micro de La Première. « En sortant de ce studio, j’irai présenter ma démission au Premier ministre. J’ai commis une erreur pour laquelle je me suis excusée, mais aujourd’hui la polémique a pris une ampleur délétère pour le climat politique. Elle occupe toute la scène politique et médiatique, et cela devient irrespirable. Je ne me suis pas engagée en politique pour cela. Je me suis engagée en politique pour des valeurs, pour la justice sociale, pour une société qui protège les femmes et les enfants, pour une société plus égalitaire et plus juste. Aujourd’hui, je souhaite m’effacer pour permettre à ce combat d’avancer et à tous les projets qui sont en cours de continuer leur chemin », a-t-elle déclaré sur les ondes de La Première.

Retour en quelques épisodes sur les polémiques

To make a long story short, voici la descente aux enfers de Sarah Schlitz en quelques épisodes.

Un. La N-VA dénonce, en début de semaine dernière, l’utilisation par la secrétaire d’Etat de son logo personnel dans des communications publiques. L’une d’entre elle concerne une exposition sur la persécution des homosexuels et lesbiennes durant la période nazie, présentée à la caserne Dossin à Malines. A la demande du N-VA Sander Loones, le sujet est à l’ordre du jour d’une commission parlementaire sur le contrôle des dépenses électorales.

C’est embarrassant, mais des communicants verts rappellent que Zuhal Demir (N-VA) a fait, elle aussi, usage de son logo personnel lors de communications publiques, par le passé.

Deux. Sarah Schlitz s’explique lors de ladite commission parlementaire, mardi 18 avril, s’excusant pour une « maladresse », mais en aucun cas, argumente-t-elle, il ne s’agit d’une stratégie délibérée, ni d’un instruction explicite. D’ailleurs, le logo a été retiré des communications contestées. Rideau ?

Trois. Au cours de la semaine qui suit, des révélations de la DH et du Nieuwsblad font tour à tour état : d’un guide appelant explicitement à utiliser le logo incriminé dans un appel à projets et d’un projet subsidié utilisant bel et bien le logo.

La secrétaire d’Etat aurait donc menti délibérément au parlement, sur plusieurs points.

Une situation intenable et une escalade trop importante, regrette Petra De Sutter

Petra De Sutter

« La situation était intenable et il y a eu une escalade qui a dépassé ce qui était nécessaire« , a estimé mercredi la vice-première ministre Groen Petra De Sutter après la démission annoncée de Sarah Schlitz (Ecolo). Cette dernière a effectué un travail honorable dans son département et » a fait bouger les lignes dans les domaines de l’égalité des chances et de la diversité », a souligné Petra De Sutter, mercredi, dans l’émission de Ochtend sur Radio 1.

« Une décision courageuse«

La décision de Sarah Schlitz est courageuse, a-t-elle poursuivi en regrettant l’ampleur prise par l’affaire en raison notamment des déclarations sans doute incomplètes de la secrétaire d’Etat en commission. Rétrospectivement, elle aurait peut-être dû rectifier le tir immédiatement et dire : « ce n’était pas correct », et passer à autre chose, a ajouté Petra De Sutter en refusant de parler de ‘mensonge’ de la part de la secrétaire d’Etat. Cette dernière a pour le reste accompli un travail « plus qu’honorable ». « Je regarde le contenu et il est certainement remarquable. Les personnes qui suivent le sujet sont très satisfaites du travail accompli.

Sarah Schlitz, sur l’égalité des chances et la diversité, a déplacé beaucoup de pierres dans la rivière », a poursuivi la vice-Première. Enfin, son collègue de parti et chef de groupe au parlement, Wouter De Vriendt, a lui aussi qualifié la démission de Mme Schlitz de « décision courageuse« . « La conclusion à laquelle elle est parvenue mérite un grand respect. C’est une femme qui a le cœur à la bonne place et qui n’a pas de mauvaises intentions. Merci pour tout le travail accompli », a-t-il écrit sur Twitter.

Il n’est pas nécessaire de remplacer Sarah Schlitz (Sander Loones)

Le député Sander Loones (N-VA), à l’origine des premières révélations sur les communications gouvernementales de la secrétaire d’Etat Sarah Schlitz, ne juge pas nécessaire de la remplacer. Pour lui, un ministre déjà en exercice peut reprendre ses compétences durant cette dernière année de législature.

« De ce fait, la politique montrerait qu’elle peut faire des économies. Cela profiterait au budget désastreux de De Croo », a-t-il déclaré. Le député avait réclamé la démission de la mandataire écologiste. Selon lui, elle avait menti sur l’utilisation de son logo personnel et avait « perdu toute crédibilité ».

« La position de Schlitz était devenue intenable »

La position de la secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances, Sarah Schlitz, était devenue intenable, selon le chef de groupe MR à la Chambre, Benoît Piedboeuf.

« La position devenait intenable. Il y a eu une série d’informations qui conduisaient à cette issue. C’était une position assez légère d’un membre du gouvernement qui mettait en cause le chef du gouvernement par rapport à son équipe et qui risquait donc de mettre en cause le chef d’équipe », a-t-il déclaré sur les ondes de Bel-RTL.

Le chef de groupe libéral a épinglé « une succession de déclarations peu crédibles« . Cette démission est la deuxième à survenir en quelques mois, après celle de la secrétaire d’Etat au Budget, Eva De Bleeker. « Dans le cas d’Eva De Bleeker, on lui a reproché d’avoir dit des choses contraires à ce que le Premier ministre disait. Elle n’avait pas totalement tort dans sa présentation des faits. Ici, on est dans un autre domaine: une illégalité qu’il ne fallait pas couvrir », a souligné M. Piedboeuf.

« Naïveté« , « inexpérience » et « amateurisme«

« On aurait pu tourner la page après la commission des dépenses électorales s’il y avait eu la reconnaissance très nette d’une erreur et non le fait de charger des collaborateurs ou l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes. On aurait pu tourner la page car chacun peut commettre des erreurs mais ce n’est pas le cas. Si la défense n’était pas forte, c’est peut-être parce que les arguments derrière n’étaient pas forts non plus », a-t-il ajouté en pointant du doigt la « naïveté« , l' »inexpérience » et l' »amateurisme » de certains membres du cabinet de Mme Schlitz.

La commission Égalité des chances annulée

La séance de la commission Santé et Égalité des chances prévue mercredi à 14h00 au parlement est annulée, annonce son président Thierry Warmoes après avoir consulté les services de la Chambre.

Cette annulation fait suite à la démission de la secrétaire d’Etat à l’Égalité des chances Sarah Schlitz, annoncée mercredi matin. La personne qui succèdera à Sarah Schlitz devra venir présenter sa note de politique générale devant la commission, vraisemblablement le mardi 9 ou le mercredi 10 mai, a ajouté le président. Mme Schlitz y était attendue pour répondre aux questions des députés sur sa politique.

Les questions adressées à Mme Schlitz seront conservées et adressées à la nouvelle ou au nouveau secrétaire d’État. Sauf celles concernant sa personne comme, par exemple, la question sur le fonctionnement de son cabinet, a encore précisé Thierry Warmoes. Le remplaçant de Sarah Schlitz pourra déjà y répondre avant le délai de 6 semaines octroyé pour la présentation de la note de politique générale.