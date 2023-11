“Nous sommes fiers de ce non-pays, la Belgique, et nous voulons le réenchanter” 

Dans notre Trends Talk, l’économiste Bruno Colmant et le journaliste Olivier Mouton abordent vingt-quatre défis en vue des élections de juin 2024, mais aussi du bicentenaire du pays en 2030. Un dialogue sans tabous, qui suggère des solutions aux multiples crises qui convergent.

Comment réenchanter la Belgique de demain face aux multiples crises de l’heure? C’est tout l’objet du livre de l’économiste Bruno Colmant et du journaliste Olivier Mouton, invités d’Amid Faljaoui dans notre Trends Talk, qui passe en boucle ce week-end sur Canal Z. L’ouvrage évoque 24 défis auquel la Belgique fait face et suggère des solutions sans tabous, en vue des élections du 9 juin 2024, mais aussi du bicentenaire du pays en 2030. Un plaidoyer pour l’avenir à destination de nos enfants et petits-enfants.

Un dialogue sans tabous

“Nous avons commis vingt-quatre réflexions et solutions pour l’année prochaine, souligne Bruno Colmant. Mais nous voulons absolument que la prochaine législature nous amène en paix et en solidarité à 2030. C’est l’année du bicentenaire du pays, mais quand on projette toutes les courbes de déséquilibres environnementaux, climatiques et financiers, on arrive à des paroxysmes avant 2030. Nous voulons que la Belgique soit un Etat qui réussit, pas un ‘failed state’, et nous voulons que les prochaines élections intègrent tous les paramètres.

“2030 est l’année où convergent toutes les crises, appuie Olivier Mouton. Elles se complètent, se rassemblent, nous devons absolument mener des réformes pour y répondre. C’est vital face au défi climatique, au vieillissement de la population, au contexte géopolitique, mais aussi pour redresser la Wallonie et Bruxelles, ce que l’on pointe du doigt comme un enjeu fondamental.”

La Belgique de demain est une suite de dialogue sans tabous, qui entend sortir des ornières politiques traditionnelles pour inventer des nouvelles manières d’aborder ces défis. Comment faire de ce “non-pays” un lieu où l’on écrit l’avenir?

Un non-pays à réinventer

“La Belgique est un pays qui n’est pas naturel, rappelle Bruno Colmant. Il y a quelques traces sous Jules César, il y a des traces bourguignonnes, mais c’est un pays qui a été fondé il y a deux siècles sur base d’une délimitation qui n’est pas naturelle, pas géologique. C’est un pays qui est une zone de transit, qui n’existe pas par lui-même, qui a dû se réinventer de l’intérieur par des structures extrêmement compliquées et qui n’a pas abouti sa formulation finale. Nous proposons une formulation régionale, confédérale, avec quatre Régions qui se complètent, en faisant le pari que c’est de l’intérieur que ce pays doit se réinventer.”

Le livre est très critique au sujet du mode de décision et de cette démocratie devenue un particratie qui paralyse les rouages de décision et empêche les réformes ambitieuses. Mais son ton est délibérement constructif.

“Je suis fier de faire partie d’un non-pays, confie Olivier Mouton. Aujourd’hui, c’est ce dont nous avons sans doute le plus besoin quand on voit la résurgence des identités et des confrontations partout dans le monde. La Belgique est un laboratoire de coexistence depuis toujours, c’est le laboratoire de l’Union européenne qui, même si elle est parfois critiquée, est une des plus belles réussites de l’après-guerre. Quand nous voyons les défis auxquels nous faisons face, nous avons besoin plus que jamais de coopération et de collaboration. La Belgique peut incarner cela: nous disons dans le livre que l’on peut réhabiliter la notion de compromis. Un compromis, c’est beau si cela amène à des ambitions.”

La Belgique de demain propose de réhabiliter le parlement et les élus, mais aussi de faire place à l’intelligence collective avec experts et citoyens. Les deux auteurs proposent des solutions originales dans tous les domaines: pensions, gestion de carrière, enseignement, environnement, relations entre Flandre et Wallonie… Un ouvrage pour nourrir la discussion, au sujet duquel nous levons le voile dans notre Trends Talk, qui passe en boucle ce week-end sur Canal Z.

La Belgique de demain, Bruno Colmant et Olivier Mouton, éditions Mardaga, 24,90 euros.