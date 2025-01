Les socialistes flamands de Conner Rousseau peuvent-ils encore torpiller l’Arizona?

Dans la dernière ligne droite, Vooruit est sous forte pression. Le lissage de l’indexation des salaires et la réforme des pensions passent mal. Bart De Wever se rend chez le Roi vendredi. Avec un gouvernement entre les mains? Ou un échec reste-t-il possible?

Bart De Wever (N-VA), formateur royal, réunit les cinq partis de l’Arizona en ce début de semaine piur finaliser les dossiers thématiques. Mercredi, on devrait repasser au sujet sensible, la Supernota socio-économique. Avec des risques de tensions, voire d’échec.

Tout le week-end, le leader nationaliste a mené des entretiens bilatéraux avec ses partenaires MR, Engagés, CD&V et Vooruit. Les socialistes flamands peuvent-ils encore torpiller ce travail de huit mois? Un bureau de parti a remis une forte pression sur Conner Rousseau, tandis que l’aile flamande de la FGTB menace d’actions dures, à commencer par une grande manifestation le 13 février.

Avec une vision noire de ce qui est sur la table: “L’Arizona est pire que la Suédoise“, le gouvernement alliant N-VA, libéraux et CD&V. On parle, rappelons-le, d’un effort budgétaire de 23 milliards à réaliser impérativement.

L’indexation en question

Le dossier de l’indexation des salaires est au coeur du malaise socialiste. La note du formateur prévoit une forme de “lissage” en ne prévoyant plus qu’une indexation globale par an, et plus une indexation au moment du dépassement de l’indice-pivot. C’est, du reste, ce qui se fait déjà dans une large partie du secteur privé.

Mes le syndicat socialiste a fait ses comptes et parle d’une perte de salaires équivalent à 6000 ou 10000 euros en dix ans. A cela s’ajouterait la réforme des pensions et des fins de carrière qui diminueraient là encore, à terme, le pouvoir d’achat. N”oublions pas non plus la contribution des “épaules les plus larges”, bel et bien présente, mais avec une taxe sur les plus-values dont l’ampleur a été réduite.

Le spectre de Gand

Bref, Conner Rousseau sera encore vindicatif à la table des négociations. Certains évoquent le spectre de Gand, cette coalition communale entre N-VA et Vooruit torpillé en congrès d’adoption par les militants, fin octobre. Possible au niveau fédéral? Tout est fait pour éviter une telle situation, l’expérience d’un Frank Vandenbroucke est là pour cadrer le tout. Mais tout de même, la menace est prise au sérieux.

L’économiste Bruno Colmant se veut toutefois rassurant. Longuement interrogé dans notre podcast, il confie: “Je crois que l’on va avoir un gouvernement parce que les mesures que l’on a pu lire dans la presse semblent le résultat d’un consensus. Il n’y a pas de nouveaux impôts dramatiques, il y a un tax-shift et légèrement un tax-cut, la réforme des pensions s’inscrit dans un temps long, il n’y a rien de brutal. La seule chose qui me préoccupe, ce sont les augmentations salariales qui seraient bloquées jusqu’en 2027. Mais le tout me sembe l’objet d’un consensus soigneusement négocié.”

Il reste une petite semaine pour atterrir ou s’écraser dans les derniers mètres.