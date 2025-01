Les Engagés et le CD&V alignés avec Vooruit sur la contribution des “épaules les plus larges”

Les Engagés, ainsi que le CD&V, partagent la vision de Vooruit concernant la contribution accrue des “épaules les plus larges”, a indiqué Maxime Prévot, président des centristes francophones, sur BX1.

Les négociateurs de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V, engagés dans les discussions pour former un gouvernement fédéral, ont travaillé lundi sur le volet fiscalité. La coalition Arizona prévoit une réforme fiscale. Depuis le début des négociations, les socialistes flamands de Vooruit plaident pour une plus grande contribution des “épaules les plus larges”.

Mardi, Maxime Prévot a confirmé que son parti, tout comme le CD&V, soutenait cette approche. “Il est indispensable de faire contribuer les épaules les plus larges”, a-t-il déclaré, insistant sur l’importance d’assurer l’acceptation des réformes par la population. Pour le Namurois, la réforme fiscale doit inclure “des mesures garantissant une répartition équitable et juste des efforts”.

Les négociations avancent, et “on s’oriente progressivement vers un accord”, a-t-il assuré.

Un appel à débloquer les discussions régionales

Sur la chaîne bruxelloise, Maxime Prévot a également exhorté les négociateurs régionaux à reprendre les discussions afin de doter la capitale d’un exécutif. “Je ne vois pas pourquoi la N-VA ferait si peur à Bruxelles, alors qu’elle ne compte que deux élus sur 89”, a-t-il fait remarquer.

Selon lui, il est temps d’arrêter de considérer que “faire évoluer le modèle institutionnel revient nécessairement à une concession aux Flamands”.

Fusion des zones de police : une ouverture

Le président des Engagés s’est également déclaré ouvert à la discussion sur une fusion des zones de police, mais “pour des motifs opérationnels”. En revanche, il a estimé qu’une fusion des communes n’avait “pas beaucoup de sens”.