Si les élèves wallons retournent dès aujourd’hui sur les bancs de l’école, la rentrée politique aura lieu ce vendredi 1er septembre. Le gouvernement fédéral a en effet convoqué un kern. Mais quels dossiers seront sur la table de la Vivaldi?

Le 9 juin 2024, les Belges se presseront vers les urnes dans le cadre de nouvelles élections fédérales, régionales et européennes. Le Premier ministre Alexandre de Croo ne dispose donc plus que de quelques mois pour démontrer que le bilan du gouvernement est bon. Mais pour cela, quelques dossiers doivent encore être discutés … et idéalement clôturés. Cette rentrée gouvernementale promet dès lors d’être mouvementée pour la Vivaldi, qui se réunit dès ce vendredi 1er septembre. Au programme de ces prochains mois: le budget 2024, la réforme fiscale et la présidence européenne.

Un mot d’ordre: contrôle budgétaire

Le budget va sans doute occuper le gouvernement De Croo tout le mois de septembre. Il faut dire, après avoir ouvert les vannes pour lutter contre la crise du Covid et la crise énergétique, l’assainissement budgétaire est redevenu une priorité. Car si la dette de l’État fédéral a diminué de 5,18 milliards d’euros en juillet pour atteindre 489,273 milliards d’euros, beaucoup de boulot reste à faire.

Faire (enfin) aboutir la réforme fiscale

Mais pour certains, le dossier prioritaire reste la réforme fiscale qui, après des mois de négociations, n’a toujours pas abouti. Ecolo refuse l’échec et demande aux ministres de reprendre les discussions. « C’est mal parti, mais ce n’est pas fini. Les écologistes vont se battre pour que, dans le cadre du budget 2024, on réalise une partie de cette réforme. Il faut revaloriser les bas et moyens salaires », plaide le parti.

De son côté, la secrétaire d’Etat au Budget Alexia Bertrand (Open VLD) n’exclut pas totalement de nouvelles négociations sur une réforme fiscale au sein du gouvernement fédéral. Néanmoins, il faut de nouveaux éléments et à ce stade, rien ne laisse penser que le sujet sera bel et bien remis à l’ordre du jour.

Belgique, présidente?

Du 1er janvier au 30 juin 2024, la Belgique assurera la présidence du Conseil de l’Union européenne. Un titre qui demande préparations… La Belgique jouera en effet le rôle d’intermédiaire neutre pour diriger les travaux législatifs et rechercher des compromis entre les États membres de l’UE. Pour ce faire, divers sommets et conférences seront organisés afin d’aboutir à des décisions importantes quant à l’avenir de l’Union européenne. Changement climatique, croissance économique, cohésion sociale… Le Premier ministre De Croo doit dès lors plancher sur les thèmes prioritaires qui seront à l’agenda européen.

Pas de grosses nouveautés

Outre ces derniers points, il ne faut pas s’attendre à de grandes réformes dans les prochains mois. Aux portes des élections, les différents gouvernements auront d’autres préoccupations…