La démission de Sarah Schlitz : amateurisme militant, posture victimaire et choc des mondes

La secrétaire d’Etat Ecolo paye sa gestion catastrophique d’une « simple » crise, mais aussi son militantisme forcené. Oui, c’est le reflet de l’opposition frontale entre deux visions du monde, mais ce n’est pas une excuse pour se poser en victime.

La position de la Secrétaire d’Etat fédérale à l’Egalité des chances, Sarah Schlitz (Ecolo) était devenue intenable. Elle démissionne, applaudie par les siens et en se déclarant fière de son bilan, mais conspuée par des nationalistes flamands à l’origine de la crise qui a orchestré sa chute finale. Tandis que les analystes, de façon générale, ne trouvent guère d’arguments pour la défendre.

La mandataire écologiste aura finalement creusé sa propre tombe politique.

Les quotidiens parlent d’immaturité (Le Soir) ou d’indécence (La Libre) : les deux qualificatifs sont exacts pour dépeindre un amateurisme coupable, teinté d’un militantisme forcené, voire aveugle.

Une gestion catastrophique

Si Sarah Schlitz doit s’en aller, c’est avant tout parce qu’elle a géré de manière catastrophique ce qui n’était au fond qu’une « simple » affaire de logo. Bien sûr, d’autres responsables politiques ont surmonté des crises bien plus sérieuses dans leur envergure, mais elle a donné à plusieurs reprises le bâton pour se faire battre : confondre son rôle politique et sa notoriété personnelle (ils sont nombreux à le faire), mentir au parlement (c’est déjà moins courant), soutenir une expression plus que douteuse en comparant son accusateur, le député N-VA Sander Loones, au nazisme…

Lire aussi: La descente aux enfers de Sarah Schlitz et ces verts qui exaspèrent

Les excuses n’ont pas suffi, tant la meute était lâchée, renforcée par chacune de ses maladresses.

Au fond, ce n’est pas un hasard si sa descente aux enfers a été amplifiée par cette caricature association l’image de la N-VA aux dérives du passé allemand – approuvée par la secrétaire d’Etat ou, a-t-on dit après, par un membre de son cabinet. Elle rappelle une image véhiculée en son temps par Ecolo J comparant le secrétaire d’Etat Theo Francken (N-VA lui aussi) à un soldat nazi.

La bipolarisation du monde

C’est l’expression d’une bipolarisation du monde véhiculée par les écologistes : les internationalistes humanistes contre les nationalistes arrogants. Le problème, c’est que là où certains argumentent finement au sujet de cette affrontement idéologique légitime, d’autres jonglent avec des images ineptes ou des clichés condamnables.

La secrétaire d’Etat s’est battue durant son mandat pour un monde plus inclusif et pour la défense des minorités, sexuelles ou ethniques. C’est tout à son honneur. Sans doute cela a-t-il contribué à cette « chasse aux sorcières » de la N-VA : après tout, à droite, on ne lui a pas pardonné cette nomination d’une musulmane voilée à la tête de l’Institut pour l’égalités des chances – qui avait dû faire un pas de côté, elle aussi. Oui, ce qu’incarne Sarah Schlitz a sans doute contribué à sa chute. Mais ce n’est pas la seule justification de son départ forcé.

Posture victimaire

De là à adopter une posture victimaire ou à dénoncer le « sexisme » de la N-VA (comme le font certains), il y a de la marge. La « victime » a avant tout accumulé les erreurs dans une semaine qu’elle savait critique pour son avenir et que son parti lui avait demandé de la réserve. Et ses partisans ont été aussi agressifs que leurs adversaires, sur les réseaux sociaux notamment.

Parler de « sexisme » de la part de la N-VA, c’est une contre-vérité : la N-VA porte le combat féministe tout autant qu’Ecolo, bien que différemment : les femmes qu’elle met en avant (Zuhal Demir ou Assita Kanko) mènent une fronde plus laïque et intransigeante, moins « woke » pour reprendre un terme à la mode.

Cette confrontation-là, menée plus subtilement par certains, sera un des enjeux clairs de la campagne en vue des élections de 2024. Tiens, c’est peut-être l’autre conclusion de ce dérapage majeur : la campagne électorale est bien lancée, elle sera féroce et on se demande bien ce que la Vivaldi pourra encore accomplir de grand dans ce climat délétère.