La Belgique compte toujours plus d’indépendants

Le nombre de travailleurs indépendants a encore augmenté en 2022, comme il le fait depuis près de 20 ans en Belgique. Fin 2022, notre pays comptait 1.257.356 indépendants, soit 2,19% de plus qu’un an auparavant, annonce mardi l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti).

« Il est positif de constater que depuis près de 20 années consécutives, le nombre de personnes qui choisissent de devenir indépendant est de plus en plus important. Mais pour moi, cela signifie également que le statut social des indépendants devient de plus en plus attractif », commente le ministre fédéral des Indépendants, David Clarinval, cité dans un communiqué. « C’est un signal encourageant pour poursuivre l’amélioration de ce statut social. »

Le nombre d’indépendants en activité principale a augmenté de 1,08 %, de 786.772 à 795.282, une progression qui se constate aussi bien chez les hommes (+1,18%) que chez les femmes (+0,88%) alors que le nombre d’indépendants en activité complémentaire a augmenté lui aussi, à 323.494 contre 313.530 en 2021. S’agissant des indépendants complémentaires, l’augmentation est plus forte parmi les femmes (+4,39%) que les hommes (+2,26%).

L’année 2022 a aussi été marquée par hausse de 6,5% du nombre d’indépendants actifs après l’âge de la pension (de 130.117 à 138.580).

En revanche, le nombre d’étudiants-indépendants a reculé l’an dernier de 4,65%, à 8.690.

Parmi les 124.048 « starters » de 2022, qui comprennent les nouvelles affiliations, les reprises d’activité et les affiliations d’office, 34.631 personnes, soit plus d’un quart, étaient de nationalité étrangère. Parmi celles-ci, 1.141 étaient de nationalité ukrainienne.