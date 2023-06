Un nouvel outil en ligne pour aider les indépendants à déduire leurs frais professionnels

Un nouvel outil développé par la start-up fintech belge Accountable en collaboration avec le secrétariat social Liantis propose d’aider les indépendants et les freelances à optimaliser la déductibilité de leurs frais professionnels, une tâche parfois complexe.

Un repas d’affaires, un abonnement à un club de sport, à un service en ligne ou encore l’achat d’un nouveau véhicule,… il n’est pas toujours évident en tant qu’indépendant en activité principale ou complémentaire de savoir comment déduire au mieux ces frais professionnels dans sa déclaration fiscale. Une simple erreur peut en effet s’avérer coûteuse, notamment en cas de contrôle fiscal.

Pour aider les indépendants – au nombre de 1,2 million en Belgique – à naviguer plus facilement dans la complexité, les risques ou les avantages des dépenses déductibles, un nouveau site internet gratuit vient d’être lancé. Fraispro.be est le fruit d’une collaboration entre la start-up fintech belge Accountable en collaboration avec le secrétariat social Liantis. Le site recense l’ensemble des dépenses déductibles pour les indépendants et les personnes freelances.

Le site Fraispro.be

Garanti sans IA

Les utilisateurs peuvent effectuer gratuitement des recherches parmi plus de 360 dépenses professionnelles potentielles et découvrir si elles sont déductibles ou non. Il est aussi possible de voir combien d’autres indépendants déduisent ces dépenses et obtenir des conseils concrets pour leur activité. « Le contenu a été soigneusement sélectionné par de véritables experts (et non par une IA), en partenariat avec 7 fiduciaires à travers le pays (Flandre, Bruxelles et Wallonie) », tient à préciser Acoountabe et Liantis dans leur communiqué. Le moteur de recherche continuera à se développer en fonction des questions et des commentaires des utilisateurs, avancent les deux parties.

Les fondateurs prévoient à l’avenir d’ajouter davantage de dépenses et de filtres, notamment en fonction de la profession de l’internaute. La plateforme offrira par ailleurs la possibilité de voter et de recommander des dépenses et proposera des options de personnalisation pour les fiduciaires et les cabinets comptables.