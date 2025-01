Fumée blanche ! L’Arizona parvient à un accord de gouvernement

Les 5 partenaires de l’Arizona sont parvenus à un accord sur le volet socio-économique. Un gouvernement fédéral devrait enfin pouvoir se former. Le formateur, Bart De Wever, est arrivé chez le roi.

Que ce fut dur. Après plus de 230 jours et 52 heures de négociation, les 5 partenaires de l’Arizona (N-VA, MR, Vooruit, LE, cd&v) sont parvenus à s’entendre sur le principal : la super-note socio-économique et le cadre budgétaire. C’est à l’intérieur de cette super-note que se situaient les principaux points de tension en matière de fiscalité, d’emploi et de pension.

En particulier, la taxe sur les plus-values boursières avait provoqué, pendant un temps, la sortie des négociations de Georges-Louis Bouchez. Il ressort de l’accord que le taux est bel et bien de 10%, mais il est progressif, avec une exonération sur les 10.000 premiers euros. Autre point de tension, l’indexation des salaires ne serait finalement pas touchée.

Après un tête-à-tête avec le formateur, puis des entretiens en interne avec son parti, le président du MR est revenu à la table. Bart De Wever a ensuite organisé des bilatérales, avant de poursuivre avec une rencontre en plénière, décisive, semble-t-il.

Dossiers éthiques

Typique ! Comme toujours, en Belgique, il aura fallu une pièce close, une deadline et une ultime dramatisation avant d’atterrir.

Bart De Wever est arrivé chez le roi pour lui présenter l’accord politique des 5 partenaires.

L’accord de gouvernement est signé. Il fait 800 pages. Les prochains jours seront dédiés à la distribution des portefeuilles ministériels, mais aussi à la validation de l’accord politique au sein des congrès des partis. Avec un dernier point d’attention : comment vont réagir les militants de Vooruit ?

“Ce soir, nous prenons nos responsabilités”

📣 Nous ne sommes ni le parti des rêves, ni celui des grèves.

🗓️ Pendant sept mois, la Belgique a attendu un gouvernement. Nous n’avons pas cédé à la pression.

Nous n’avons pas signé pour signer.

🇧🇪 Nous avons négocié pour obtenir un accord à la hauteur de notre victoire du 9… pic.twitter.com/XJe8nH3XKS — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) January 31, 2025

On y est ! 😅La Belgique a enfin un accord de Gouvernement courageux et responsable qui pense aux futures générations ! #leCourageDeChanger

▶️ Un accord qui garantit la qualité et l'accessibilité des soins de santé, une sécurité sociale généreuse, une économie prospère où le sens… pic.twitter.com/evwDeOc0fN — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) January 31, 2025

“Un gouvernement titanic”

Paul Magnette met en avant “le gouvernement des droites MR/N-VA/Les Engagés” et “prendra le temps d’examiner en profondeur leur accord”. Ecolo dénonce déjà “un gouvernement Titanic ! En ignorant les enjeux climatiques, le capitaine De Wever va faire couler la Belgique”.

Du côté flamand, Eva De Bleeker, la présidente de l’Open Vld, dénonce des négociations qui ont duré trop longtemps, fruit “d’un mauvais théâtre politique”. “Mais nous savons que l’Arizona va introduire le seul impôt qui n’existait pas encore dans notre pays : l’impôt sur la fortune.”

Après 7 mois d'attente et un accouchement difficile, le gouvernement des droites MR/N-VA/Les Engagés va être installé. Les négociateurs ont-ils écouté les changements de cap exigés massivement par les citoyens ces derniers jours ? Par des milliers d'enseignants, de policiers, de… — Paul Magnette (@PaulMagnette) January 31, 2025

Eindelijk een regeerakkoord na veel te lang slecht politiek theater.



We weten nog niet veel. Maar we weten wél dat Arizona de enige belasting die nog niet bestond in ons land gaat invoeren: de vermogenstaks.



Benieuwd naar de verdere inhoud van de teksten en de… — Eva De Bleeker (@EvaDeBleeker) January 31, 2025

