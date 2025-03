Francken a soumis une proposition d’aide militaire d’un milliard d’euros à Zelensky

Le ministre de la Défense Theo Francken a proposé jeudi lors d’une rencontre avec le président ukrainien une proposition concrète d’aide militaire à hauteur d’un milliard d’euros, a-t-il indiqué vendredi sur les ondes de la VRT-radio.

Cet effort consiste notamment en la mobilisation de 216 millions d’euros pour l’achat d’obus de 155 millimètres via l’initiative tchèque, de 200 millions d’euros pour la défense anti-aérienne via l’initiative allemande, et de la livraison de F-16, a précisé le N-VA.



Le président Volodymyr Zelensky, qui a accueilli chaleureusement l’offre belge, a fait au cours de cette rencontre une série de contre-propositions qui sont actuellement examinées par l’état-major militaire et les services du Budget, a encore indiqué M. Francken.



Selon lui, la Belgique peut en faire davantage pour l’Ukraine, “mais cela doit être discuté au sein du gouvernement”.



Le ministre a aussi abordé vendredi le déplacement qu’il fera début avril en Ukraine avec le Premier ministre Bart De Wever, le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot et des représentants du secteur de l’armement belge.



M. Francken a salué les résultats du sommet européen de ce jeudi. Il s’est notamment réjoui que la Slovaquie ait adhéré à la volonté européenne de soutien à l’Ukraine, isolant ainsi complètement la Hongrie sur ce sujet.



Evoquant encore la note programmant 150 milliards de dépenses militaires en Europe, le ministre a plaidé pour un renforcement de la centrale d’achat existante. Il a aussi insisté sur la nécessaire consolidation de l’industrie de la défense.