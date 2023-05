De Croo : « la vraie honte, c’est d’aller travailler et de gagner moins que ceux qui ne le font pas »

Le libéral flamand a exprimé sa volonté de remettre la limitation des allocations de chômage sur la table du gouvernement .

Le Premier ministre Alexander De Croo a salué dimanche soir la proposition des socialistes flamands de Vooruit de supprimer les allocations de chômage aux chômeurs de longue durée n’acceptant pas un emploi de base après deux ans sans activité. Lors d’un discours prononcé devant les militants Open Vld rassemblés à Blankenberge à la veille du 1er mai, le libéral flamand a exprimé sa volonté de remettre la mesure sur la table du gouvernement.

« Le mois dernier, la famille libérale a fait des propositions en ce sens. Pas dans les journaux, mais à la table du gouvernement », a déclaré Alexander De Croo, faisant référence au dernier conclave budgétaire. « Devinez qui a balayé ces propositions de la table ? Je vous le donne en mille: les socialistes ! Ces propositions étaient pour eux des ‘provocations’ non négociables. Mais apparemment les esprits ont mûri. C’est pourquoi nous remettrons nos propositions sur la table, au gouvernement, dans le cadre de la réforme fiscale », a annoncé le Premier ministre.

Le manque d’épaules

« Le problème n’est pas que les épaules les plus solides ne portent pas assez. Notre vrai problème, c’est le manque d’épaules. C’est là que se situe la véritable inégalité dans notre pays, l’inégalité entre ceux qui participent et ceux qui ne veulent pas travailler. (…) Nous devons avoir le courage de dire, en cette fête du travail, qu’il n’y a pas de honte à travailler. La vraie honte, c’est d’aller travailler tous les jours et de gagner moins que ceux qui ne le font pas », a conclu Alexander De Croo.

Le Premier ministre s’est aussi montré sceptique quant à un nouveau round institutionnel : « allons-nous nous enfoncer dans un nouveau cycle d’interminables réformes institutionnelles, de paralysie et de blocage? Comme si la vie d’un seul travailleur allait changer si les titres-services étaient du ressort des régions plutôt que du fédéral… »