Arizona : une nouvelle “super-note” est imminente

Ce mardi, les 5 partenaires de l’Arizona continuent de discuter fiscalité. Dès demain ou jeudi, en fonction de l’avancée des discussions, Bart De Wever leur présentera une nouvelle note socio-économique. Il reste à peine deux semaines pour trouver un accord.

Dimanche dernier, Georges-Louis Bouchez a claqué la porte des négociations. Il est d’abord apparu que le président du MR voulait régler certains comptes avec Sophie Wilmès, qui avait tenu, le même jour, des propos peu appréciés par son collègue de parti.

L’ancienne Première ministre reprochait notamment à Georges-Louis Bouchez de ne pas avoir organisé de discussions internes pour entériner la venue de trois militants de Chez Nous au MR. En outre, Sophie Wilmès jugeait qu’il était difficilement compatible de cumuler le poste de président de parti avec celui de vice-premier ministre fédéral, comme GLB l’avait avancé, dans une précédente interview.

Rien de tout cela, entendait-on du côté de la présidence du MR. Si Bouchez avait quitté les négociations, c’est parce que de nouvelles propositions “imbuvables” avaient été mises sur la table. “Certains sont revenus avec des propositions de nouveaux impôts, ainsi que des mesures qui allaient toucher les indépendants“, commente-t-on. No pasaran, pour les libéraux : hors de question d’augmenter la pression fiscale.

Les Engagés aux côtés de Vooruit

Quoi qu’il en soit, on aurait tort de penser que cette réforme fiscale ne fait qu’opposer Vooruit au MR. Au sujet de la “taxation des épaules les plus larges”, Les Engagés, mais aussi le cd&v, sont sur la même longueur d’onde que Vooruit, a indiqué Maxime Prévot, ce mardi, sur BX1. Pour le président des Engagés, la réforme doit inclure “des mesures qui veilleront à ce que l’effort soit réparti de façon équitable et juste”.

Rappelons qu’il est question de trouver 2,5 milliards d’euros en nouvelles recettes, soit 11% de l’effort global. Ce dernier est toujours estimé à 23 milliards d’euros. L’ampleur que prendra cette réforme fiscale dépendra du bras de fer entre ces trois partis, d’un côté, et le MR et la N-VA, de l’autre. Les libéraux visent toujours un tax cut, là où les autres formations du centre et de gauche poussent pour un tax shift.

Faute d’accord, on pourrait se diriger vers une réforme fiscale minimale, ce qui serait un sérieux camouflet pour toute l’Arizona. Aux dernières nouvelles, l’ambition aurait été revue de moitié : de 10 à 5 milliards d’euros.

Une nouvelle super note

Lundi, les discussions sur la fiscalité ont continué sans grands fracas. “On s’oriente progressivement vers un accord“, a commenté Maxime Prévot, ce matin. Il est vrai que de réelles avancées ont pu être engrangées ces derniers jours, mais plutôt sur le travail et les pensions, nous confirme-t-on.

Ce mardi, les 5 partenaires de l’Arizona se réunissent en principe jusqu’à 20 heures. Il est toujours question de fiscalité, mais aussi d’une série d’autres dossiers qui ne concernent pas la note socio-économique. On pense à l’immigration, aux soins de santé ou encore à la défense.

Selon l’avancée des discussions, Bart De Wever présentera une nouvelle “super-note” demain ou jeudi à ses partenaires. On n’ose plus écrire que ce sera la dernière version, mais à 15 jours de l’échéance du 31 janvier, il n’y aura plus vraiment d’autres choix.