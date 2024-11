Enfin des signaux positifs pour l’Arizona fédérale et la majorité bruxelloise!

Une réunion des cinq présidents de partis et une nouvelle note de Bart De Wever semblent ouvrir Vooruit sans fâcher le MR. Déblocage fédéral en vue? Au même moment, on se rassure dans la capitale et les partis flamands s’entendent enfin. Des gouvernements pour la Saint-Nicolas?

La mission de formation de Bart De Wever (N-VA) va-t-elle enfin décoller, après la nouvelle crisette des dernières semaines? Le président de la N-VA dispose d’un nouveau délai jusqu’au 25 novembre pour persister à mettre en selle l’Arizona (N-VA, MR, Engagés, CD&V et Vooruit).

A l’issue d’une nouvelle réunion à cinq, ce jeudi, des signaux positifs ont enfin été envoyés.

Vooruit et le MR OK?

Conner Rousseau, président de Vooruit, qui avait quitté la table, revient avec de meilleures intentions à la lecture d’une note amendée du formateur: “Il y a des ouvertures importantes, dit-il. Je lis que les épaules les plus larges contribueront davantage, l’index est maintenu et les efforts répartis plus équitablement.”

Et d’ajouter: “Si ces ouvertures sont réelles, nous pouvons arriver à quelque chose. Si ces ouvertures s’avèrent fausses, nous n’y arriverons pas.”

Ce faisant, avec des gestes en sa faveur, le risque n’existait-il pas de braquer Georges-Louis Bouchez, président du MR? “Nous sommes prêts à négocier demain, a tenu à rassurer le libéral. On peut commencer dès demain matin sans problèmes.”

Bart De Wever a également annoncé qu’il mettrait en place une nouvelle méthode de travail, davantage basée sur des questions concrètes. Le chantier reste délicat, notamment parce que des mesures difficiles doivent être prises, mais la montée de fièvre des derniers jours et la menace de remplacer Vooruit par l’Open VLD ont peut porté leurs fruits.

De même que les inquiétudes économiques face au contexte géopolitique, suite à la réélection de Donald Trump.

“Nous attendons le feedback de Vooruit”, a indiqué Maxime Prévot jeudi à l’issue de la séance plénière de la Chambre. Et tout le monde de croiser les doigts.

Un signal à Bruxelles aussi

L’autre formation de gouvernement qui s’était engluée, en Région bruxelloise, pourrait également se débloquer. On craignait pourtant le pire après les coalitions nouées par le PS avec le PTB à Forest (et peut-être à Molebeek et Schaerbeek).

Le président du MR s’est dit “rassuré” après une réunion ce jeudi matin. Au micro de BX1, il a précisé qu’un gouvernement pourrait voir le jour dans les “trois à quatre semaines”.

Simultanément, une bonne nouvelle est venue du côté de la majorité flamande (une double majorité est nécessaires dans la capitale): l’Open VLD a accepté de se “sacrifier” en rejoignant N-VA, Vooruit et Groen dans une négociation, alors qu’il ne disposerait “que” d’un commissaire de gouvernement.

Aura-t-on des gouvernements partout pour la Saint-Nicolas ou la Noël? En voilà de beaux cadeaux…