7,5 millions d’euros pour le Service Citoyen : “Une grande victoire que nous attendions depuis 15 ans”

C’est une des décisions actées par la Vivaldi dans son accord budgétaire pour 2024. Le gouvernement va octroyer 7,5 millions annuels au Service Citoyen, lui offrant au passage le cadre légal pour lequel l’organisme militait depuis des années.

Le Service Citoyen sera financé de manière structurelle à hauteur de 7,5 millions d’euros, a décidé le gouvernement fédéral à l’issue de son conclave budgétaire. “C’est une grande victoire que nous attendions depuis 15 ans”, confie à Trends Tendances François Ronvaux, directeur général de la Plateforme pour le Service Citoyen. Cette dernière militait ardemment pour la création d’un cadre légal institutionnalisant ce service à la communauté pour les 18-25 ans.

C’est à la fois la création d’un cadre légal, « aussi symboliquement fort que juridiquement protecteur« , stipule l’organisation, et d’un statut fiscal bien défini mais aussi un beau coup de pouce financier pour la Plateforme. Depuis 2008, elle invite les jeunes de 18 à 25 ans qui hésitent sur leur avenir à s’engager dans un service civil parmi un catalogue de plus de 1.000 missions dans les domaines de la culture, de l’éducation, de l’environnement, de l’aide aux personnes, ou encore, de l’éducation par le sport. 600 jeunes ont été mobilisés par an jusqu’à présent.

Ouverture de deux nouvelles antennes

Grâce au budget débloqué par le gouvernement, le nombre de jeunes participant à des projets au choix auprès de l’un des 1.500 organismes affiliés à la Plateforme pourra être quasiment doublé. Environ un millier de jeunes par an pourront participer à temps plein au Service Citoyen pour une période de 6 mois à un an. Autre changement majeur: ces jeunes pourront bénéficier d’une allocation de 550 euros par mois, tout en conservant leurs droits sociaux, comme les allocations familiales, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres pays européens. Auparavant, l’indemnité n’était que de 10 euros par jour.

Le projet a été porté par l’ensemble des partis de la Vivaldi. En particulier par le Vice-Premier ministre et ministre de l’Economie et du Travail Pierre-Yves Dermagne qui a porté l’avant-projet de loi et la note budgétaire, mais aussi par la secrétaire d’Etat au Budget, Alexia Bertrand, et, le Premier ministre Alexander De Croo.



Le vice-Premier ministre PS parle, lui aussi, d’une « grande victoire ». « Il y a quelques jours, 300 jeunes ont formé une chaîne humaine pour me remettre 315 chartes communales réclamant la mise en place d’un statut légal pour le service citoyen. Nous nous devions d’entendre cette demande pour la jeunesse et la collectivité », a-il expliqué, ajoutant soutenir cette démarche depuis l’origine.

Cohésion et mixité sociale

« Ce soutien historique exprimé par la Vivaldi va donc permettre au dispositif de Service Citoyen de pleinement déployer son potentiel afin d’en faire une véritable politique publique de mobilisation citoyenne« , s’enthousiasme son directeur.

Ce financement structurel offrira à l’avenir une belle stabilité à l’organisation fédérale autonome présente à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. “Nous allons pouvoir engager du personnel et nous envisageons d’ouvrir deux nouvelles antennes en Flandre”, annonce son directeur. Le Service Citoyen a déjà une antenne à Leuven et à Malines et compte se développer à Gand et à Anvers.

75% de nos jeunes trouvent un emploi ou se lancent dans une nouvelle formation à l’issue de leur Service Citoyen François Ronvaux, Directeur

Le projet est aussi plébiscité par les dirigeants de grandes entreprises avance François Ronvaux. “C’est un effet et non un objectif du Service Citoyen, 75% de nos jeunes trouvent un emploi ou se lancent dans une nouvelle formation. Cette expérience leur permet aussi d’acquérir d’excellentes compétences générales”, vante-t-il. Sachant que 70 % de ces jeunes engagés sont demandeurs d’emploi, et majoritairement peu ou moyennement qualifiés. François Ronvaux ne manque pas non plus de souligner la forte mixité sociale qui y règne. “C’est un des rares projets qui permet encore de réunir des gens de tous horizons et de toutes catégories sociales à l’instar du service militaire auparavant. Il permet d’accroître la cohésion sociale. ”

Le dispositif existe également dans d’autres pays européens l’ayant déjà institutionnalisé (comme en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie ou encore au Luxembourg). Au total, plus de 300.000 jeunes sont engagés chaque année en Europe dans un tel projet. En Belgique, plus de 3.000 jeunes ont déjà participé au programme opérationnel.