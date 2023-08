De plus en plus de Wallons décrochent un deuxième emploi

Au premier trimestre 2023, 77.503 Wallons occupaient un deuxième emploi, selon des chiffres établis par Statbel, l’office belge de statistique. Si les Wallons sont toujours plus nombreux à décrocher un deuxième emploi, comme le montre l’enquête sur les forces du travail, cela n’est pas le cas des Bruxellois.

En 2021, 56.321 personnes occupaient un deuxième emploi en Wallonie. En 2022, elles étaient plus de 68.000. Au cours du premier trimestre 2023, il ressort de l’enquête que les personnes concernées étaient majoritairement des hommes (54%), mais aussi des personnes hautement qualifiées (65%), âgées de 25 à 49 ans (67%). Le constat est différent au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. En effet, moins de Bruxellois avaient un deuxième job au cours du premier trimestre 2023. Ils étaient plus de 20.000 en 2022, contre seulement 16.675 au début de l’année 2023.

En Flandre, les chiffres sont nettement plus importants puisqu’au premier trimestre 2023, plus de 177.000 personnes avaient un deuxième emploi. En 2021, 141.180 Flamands étaient concernés. Toutefois, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Selon Statbel, l’échantillon trimestriel étant beaucoup plus petit que l’échantillon annuel, ces chiffres doivent être interprétés avec prudence.