Un changement de paradigme s’opère sur le marché de l’emploi

Robert Half, une grande agence de recrutement spécialisée, a lancé une étude auprès de 400 dirigeants d’entreprises de plus de 50 personnes en Belgique, aux Pays-bas, en France et en Allemagne, afin de voir comment avait muté le marché de l’emploi ces dix dernières années, notamment avec l’arrivée de la génération z. Il s’avère que c’est surtout aux dirigeants de s’adapter. Il a été observé une véritable accélération de changements au niveau macroéconomique, selon Robert Half, notamment du à la crise du covid, la guerre en Ukraine ou encore le changement climatique. Aujourdhui, c’est réellement l’entreprise ou l’employeur qui doit se montrer attractif et séduire, c’est donc un véritable tour de force qui en train de s’opérer.