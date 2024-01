Alain Minc: « La Chine ressemble à ce que  Bismarck avait dit de Napoléon III: une énigme  entourée d’un mystère » 

Dans notre Trends Talk, qui passe en boucle ce week-end sur Canal Z, l’économiste et essayiste français, Alain Minc, revient sur ses craintes et interrogations quant à une potentielle réélection de Trump ou encore face à la puissance de la Chine.

Il y a peu, Amid Faljaoui avait eu une conversation à bâtons rompus avec Alain Minc, écrivain, économiste, banquier d’affaires.

C’est avec le regard de l’économiste qu’Alain Minc décode l’actualité. L’occasion pour lui de souligner qu’une réélection de Donald Trump serait inquiétante à deux niveaux.

Premièrement parce que « le jeu de pouvoir et contre-pouvoir américain risque d’être mis en cause lourdement » et de rappeler le fait « que Trump a quand même, par le hasard des circonstances, eu l’occasion de prendre le contrôle de la Cour suprême, puisqu’il a nommé trois juges. Ce qui est, dans un seul mandat présidentiel, énorme. » Pour Alain Minc, cela représente un risque pour tout le système démocratique américain.

Et deuxièmement, l’économiste avance le risque pour l’Europe, car Donald Trump « répétera de manière beaucoup plus formelle ce qu’il avait dit lors de son premier mandat ». À savoir que « l’article 5 de l’OTAN n’est pas automatique. Or, l’article 5 est automatique. Si un soldat russe franchit la frontière de l’Estonie, c’est une attaque contre l’ensemble des membres de l’OTAN. Si vous dites que ce n’est pas automatique, vous ouvrez la boîte de Pandore. »

Vient ensuite le sujet de la Chine. « La Chine s’est quand même formidablement enrichie. C’est quand même une réussite exceptionnelle sur le plan économique, à un prix politique élevé, mais exceptionnel ». Pour Alain Minc, le problème démographique chinois va être dévorant et l’on n’en mesure pas toutes les conséquences. « Il y a un énorme aléa stratégique de ce point de vue, sur le plan chinois. Surtout que sous le régime actuel, le régime du président Xi, la Chine ressemble à ce que Bismarck avait dit de Napoléon III : une énigme entourée d’un mystère. »

Il souligne également que l’Inde est un partenaire à ne pas négliger: « La grande puissance asiatique qui va progresser, plus lentement que la chine n’avait progressé, mais c’est évidemment l’Inde : la démographie porte l’Inde. »