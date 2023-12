Nouveau gadget loufoque de Tesla : des stickers « vitres brisées » se vendent comme des petits pains

Après la tequila et le lance-flammes, un nouveau gadget de Tesla est sold-out en un rien de temps : un sticker qui fait effet de vitre brisée, pour le tout nouveau Cybertruck. Une marque d’auto-dérision de la part du constructeur de véhicules électriques.

En plus de ses véhicules électriques, Tesla vend des accessoires pour ces derniers. Mais aussi de nombreux gadgets à l’effigie de la marque. Les plus loufoques d’entre eux, comme une tequila dans une bouteille en forme d’éclair ou un lance-flammes, ont fait la une de l’actualité car ils se sont vendus en un rien de temps.

D’autres articles pour le moins particuliers se trouvent d’ailleurs sur la boutique : un fer à marquer, des verres à shot qui ne tiennent debout que sur leur plateau, une station de recharge rapide miniature pour charger un appareil électronique comme un smartphone ou encore de la bière (deux bouteilles et deux verres pour 150 dollars).

En marge du lancement du Cybertruck la semaine dernière, Tesla a mis en vente un gadget qui pourrait lui aussi être défini de loufoque. Il s’agit d’un sticker pour imiter l’effet d’une vitre brisée (pour la vitre arrière côté conducteur), qui vient à un prix de 55 dollars. Et il a très rapidement affiché sold out sur le webshop de Tesla, a remarqué CNN Business.

A l’heure d’écrire ces lignes, il est de nouveau disponible, ce qui montre qu’il y a un réel intérêt pour ce sticker. Les fans de la marque répondent présents. Ce qui rappelle les fans d’Apple, qui se ruent aussi sur les gadgets de la marque à la pomme (comme la fameuse chiffonnette pour écran à 25 euros).

Sticker effet vitre cassée. Crédit : Tesla.

Auto-dérision

Mais pourquoi un tel motif ? La vitre brisée est en fait liée à l’histoire de Tesla. En 2019, lors d’une présentation du Cybertruck, le designeur Franz von Holzhausen avait lancé une balle de fer dans les vitres du véhicule, censées être incassables. Résultat : elles ont tout de même fini complètement brisées.

« Oh my f*cking God », s’est alors exclamé Elon Musk, en affichant un certain malaise. « Bon, il y est peut-être allé trop fort. » Avant d’ajouter : « côté positif : la balle n’a pas traversé les vitres. »

Tesla vend donc ce sticker comme clin d’oeil à ce moment. Le produit a d’ailleurs été baptisé « OMFG ». Il doit sans doute signaliser le fait que ce modèle revient de loin, dans une sorte de storytelling corporate. Cette présentation a eu lieu il y a un peu plus de quatre ans. Depuis, la production et la sortie du Cybertruck a maintes fois été reportée, jusqu’à jeudi passé.

La boucle est d’ailleurs bouclé : lors de la sortie définitive la semaine dernière, le designeur a retenté l’expérience et la vitre a tenu bon. N’empêche que pour éviter un nouveau bide sur scène, il a jeté une balle qui n’était pas en fer et avec moins de force.

