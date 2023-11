Une Tesla pour la Saint-Nicolas?

Tesla attaque sur tous les fronts, tentant maintenant de convertir les têtes blondes.

Le constructeur américain de voitures électriques se lance en effet dans le jouet avec un quad pour enfants (de 8 à 12 ans) au look dérivé de celui du pick-up Cyberster (dont le lancement tarde à se concrétiser).

Ce quad électrique de 50 kilos est produit par la firme de jouets américaine Radio Flyer et se dote d’un châssis en acier, d’une selle rembourrée, d’une suspension arrière avec frein à disque et d’une barre lumineuse à led à l’avant. L’engin peut atteindre jusqu’à 13 km/h et sa batterie offrirait jusqu’à 19 kilomètres d’autonomie.

En vente sur le site internet Tesla au prix de 1.990 euros.