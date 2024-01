Voiture électrique : quels risques avec la neige ?

Une autonomie de la batterie limitée, un dérapage plus facile… traverser une tempête de neige en véhicule électrique, cela comporte quelques risques supplémentaires.

Alerte rouge sur la province du Luxembourg, alerte orange sur le reste de Wallonie. Ce mercredi, d’importantes chutes de neige sont attendues en Belgique, surtout dans le sud du pays. Du verglas est également attendu. Un mélange qui crée des conditions glissantes sur les routes. Ce qui est dangereux avec n’importe quel type de véhicule. Mais avec un véhicule électrique, il y a différents éléments en plus auxquels il faut faire attention.

Accélération

D’abord, sur une voirie glissante, il y a la propulsion de la voiture. Le démarrage d’une voiture électrique est plus puissant que celui d’une voiture normale. Sur de la neige et du verglas, un VE peut donc déraper plus facilement.

Ou si le trafic est au ralenti et que les voitures avancent pas à pas, en file indienne, un VE pourrait plus facilement rentrer dans le véhicule se trouvant devant lui, lors du démarrage.

L’autre risque est la décélération. Quand on lève le pied de la pédale, un VE perd plus de vitesse qu’un véhicule thermique. Ce qui pourrait aussi provoquer un dérapage.

Batterie

L’autre ennui avec la voiture électrique, c’est que sa batterie se vide plus rapidement avec le froid (ou la canicule, mais c’est une autre histoire). Elle peut avoir jusqu’à 30% d’autonomie en moins. Si on doit parcourir un long trajet et qu’on roule au pas à cause du trafic et des conditions météo, on pourrait se retrouver avec une batterie faible à un moment donné.

Et il n’y a pas toujours de borne de recharge rapide dans les environs (même si l’offre augmente). Il faut aussi garder en tête qu’avec le froid, la batterie met plus de temps à charger.

La plupart des nouveaux VE sont équipés d’une pompe à chaleur. Elle permet de garder la batterie à une température optimale, allongeant donc l’autonomie. Le chauffage intérieur, au contraire, consomme plus d’énergie : il faudrait donc le baisser ou l’éteindre pour économiser de l’énergie. Les sièges chauffants consomment cependant beaucoup moins d’énergie, ce qui pourrait être une alternative. Ce qui est bon à savoir aussi : lorsqu’on chauffe sa voiture lors de la recharge, la batterie se remplit plus rapidement.