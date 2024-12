Peur de prendre une prune sur les routes françaises? L’État voisin vient d’actualiser une carte qui recense l’ensemble des radars fixes du territoire. Un outil précieux pour planifier vos trajets.

Si vous êtes de passage en France, soyez vigilant sur les routes. Les radars ne se contentent plus de mesurer votre vitesse: ils détectent aussi des infractions comme le non-respect des distances de sécurité, l’absence de ceinture de sécurité ou l’utilisation d’un téléphone en main. Avec près de 3270 appareils disséminés un peu partout sur le territoire, mieux vaut connaître leur emplacement pour éviter les mauvaises surprises. Mais où se trouvent-ils exactement? C’est là que le gouvernement français a fait fort. L’État a mis à jour un fichier qui pourrait vous épargner une amende lors de votre prochain voyage. La carte officielle des emplacements des radars fixes en France.

Préparez vos déplacements

Que vous voyagiez pour le travail ou les loisirs, cette carte est un outil indispensable pour profiter pleinement de votre séjour en France. Et ce, sans craindre les sanctions routières. Elle propose des informations détaillées: coordonnées GPS précises, numéros de série, date d’installation, et même la vitesse limite sur chaque tronçon concerné. Préparez vos trajets à l’avance, respectez les règles de la route, et adoptez une conduite responsable pour des vacances sans stress.

Découvrez la carte complète via ce lien.

Quels sont les radars concernés en France?

Les types de radars disponibles dans le jeu de données sont les suivants: