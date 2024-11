Radars fixes: la Belgique est-elle vraiment championne de la surveillance routière?

Les routes belges sont-elles sous haute surveillance? Avec un réseau dense de radars fixes, la Belgique figure en bonne position dans le classement mondial. Découvrez si nos habitudes de conduite sont vraiment sous l’œil le plus sévère d’Europe.

Avec l’augmentation constante du nombre de véhicules sur les routes, les accidents de la circulation représentent une préoccupation majeure pour les autorités publiques. Afin de limiter les excès de vitesse, qui figurent parmi les principales causes de mortalité routière, les radars fixes se sont imposés comme une solution efficace et largement adoptée à travers le monde.

Certains pays se distinguent par leur densité exceptionnelle de radars. 30 nouveaux dispositifs prévus en Wallonie, de nouveaux radars-tronçons en périphérie bruxelloise, lutte contre les amendes trop récurrentes en Flandre… En Belgique, les excès de vitesse sont sous la loupe des autorités. Mais à quel point? La surveillance est-elle excessive comparé aux autres pays européens? Nous avons analysé les informations recueillies par SCDB.info, la base de données mondiale des radars. Et voici les conclusions que l’on peut en tirer.

Classement des pays qui comptent le plus de radars fixes

Cette base de données recense le nombre de radars présents dans chaque pays (ici, 104 sur 197 pays). Néanmoins, SCDB.info ne prend en compte que les radars fixes: à savoir les radars de feu rouge (et vitesse), les radars de vitesse fixes et les radars tronçons. Mais où trouve-t-on le plus de radars dans le monde? Et où se situe la Belgique dans ce classement des pays qui comptent le plus de radars fixes?

Brésil

Avec un total de 19.521 radars fixes, c’est le Brésil qui domine le classement. Son dispositif favori? Le radar de vitesse fixe. 15.388 d’entre eux sont disséminés un peu partout sur ce large territoire. Le radar tronçon a beaucoup moins de succès, puisque la base de données n’en rapporte que 6. Il faut savoir que le Brésil compte plus de 1,7 million de kilomètres de routes, dont environ 17.000 kilomètres sont des voies rapides. Il n’est pas surprenant donc que le pays se hisse à la première place du podium sans difficulté.

Russie

En deuxième position de ce top 3, on retrouve… la Russie. En 2024, les autorités du pays ont fait installer 18.450 dispositifs de ce genre. Là encore, le radar de vitesse fixe rencontre un vif succès, avec un total de 13.270 de ces cabines. Au vu de la superficie du pays, ces chiffres n’étonnent guère.

Italie

L’Italie, qui dispose d’un des plus grands réseaux routiers et autoroutiers d’Europe, vient compléter ce top. On recense un total de 11.812 radars, dont 8.503 radars de vitesse fixes, 2 401 radars feu rouge, et 656 radars-tronçons. Les automobilistes italiens sont pourtant réputés comme des dangers de la route… Selon une récente enquête, la moitié d’entre eux estiment qu’il n’est pas dangereux de dépasser les limites de vitesse, tandis que 8,4% des usagers interrogés sous-estiment les risques liés à l’alcool et à la drogue au volant.

Et en Belgique?

La Belgique n’est pas en reste, et a largement rattrapé le retard accumulé. Avec ses 3.384 radars fixes, elle se place dans le top 10, et plus précisément à la 8e position dans le classement. Elle dispose de 1.192 radars de vitesse fixe, et de 1.166 radars-tronçons. Ces derniers sont très répandus dans notre pays et sont présents désormais sur tout le territoire, même dans des zones assez reculées. Mais qu’ont-ils de particulier?

Un radar-tronçon est un système de contrôle automatisé conçu pour mesurer la vitesse moyenne d’un véhicule sur une distance donnée, généralement sur plusieurs centaines de mètres à quelques kilomètres. Contrairement aux radars traditionnels qui captent la vitesse instantanée d’un véhicule à un point précis, le radar tronçon calcule la vitesse moyenne que met un véhicule pour parcourir la distance entre deux points précis. Si cette vitesse moyenne dépasse la limite autorisée, le citoyen risque une contravention.