À partir du 1er juillet 2025, la Wallonie introduira une nouvelle méthode de calcul pour la Taxe de Mise en Circulation (TMC). Elle prendra en compte plusieurs paramètres tels que la puissance du moteur en kilowatts (kW), les émissions de CO₂, la masse maximale autorisée (MMA) et le type de carburant utilisé.

Le gouvernement wallon a adopté, en première lecture, une réforme de la taxe de mise en circulation (TMC). Présentée par le ministre de la Mobilité, François Desquesnes (Les Engagés), cette réforme vise à alléger la fiscalité des familles nombreuses, des familles monoparentales et des véhicules électriques.

Des réductions pour les familles

« L’objectif, c’est une fiscalité plus juste et mieux adaptée aux réalités de la société actuelle tout en favorisant le verdissement du parc automobile wallon », déclare François Desquesnes, porteur de la réforme. Dès le 1er juillet 2025, les familles nombreuses bénéficieront d’une réduction de 250 euros sur leur TMC, sans distinction de motorisation. Cette mesure vaut pour un véhicule par famille, qu’il soit neuf ou d’occasion. La mesure remplace l’ancienne réduction de 100 euros, jugée insuffisante. Une « famille nombreuse » est définie comme une famille disposant d’un titre officiel de “famille nombreuse” délivré par l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) ou un organisme équivalent. En général, cela concerne les ménages comptant au moins trois enfants à charge.

Une réduction de 250 euros sera également accordée aux familles monoparentales bénéficiant de l’allocation complémentaire « mono », à partir d’un enfant et pour un véhicule par famille. Cette mesure entrera, elle, en vigueur au 1er juillet 2026.

Un allègement de la fiscalité pour les voitures électriques

L’autre grand volet de cette réforme fiscale concerne les véhicules 100 % électriques. Afin de corriger l’impact négatif de la précédente réforme du gouvernement PS-MR-ECOLO qui les pénalisait en raison de leur poids, le coefficient énergie sera revu à la baisse, passant de 0,26 à 0,18 pour certains modèles. Le site du gouvernement wallon donne quelques calculs basés sur la nouvelle réforme.

Pour les voitures citadines : le coefficient énergie passera de 0,09 à 0,01 avec pour conséquence que la TMC sera ramenée à 50€ pour tous les véhicules de cette catégorie.

Exemple : Renault 5 E-TECH : 81,51€ à 50€

Pour les voitures moyennes et polyvalentes, le coefficient énergie passera de 0,18 à 0,10.

Exemple : Volkswagen ID.4 : 601,84€ à 334,35€, soit une réduction de 267,48€

Pour les voitures routières et familiales, le coefficient énergie passera de 0,26 à 0,18.

Exemple : Huyundai IONIQ 6 : 1767,04€ à 1223,34€, soit une réduction de 543,71€

En revanche, il n’y aura pas de modification pour les voitures de type limousines, sportives et hyper sportives. Le gouvernement maintient donc le coefficient énergie à 0,26.

La taxe d’une BMW Série 3 hybride rechargeable ne sera que de 109 euros, contre 1.239 euros actuellement, selon les calculs du site spécialisé Gocar.be.

Cette mesure vise à cibler uniquement les véhicules considérés comme participant à la transition écologique.

Un impact budgétaire maîtrisé

Si la réforme vise à alléger la pression fiscale sur certains ménages et encourager l’adoption de véhicules plus propres, elle représente un coût non négligeable pour les finances publiques wallonnes. En 2026, la charge fiscale sera réduite de 7,5 millions d’euros pour les familles nombreuses, de 2,5 millions pour les familles monoparentales et de 4 millions pour les véhicules électriques. Toutefois, le ministre affirme que cette mesure reste compatible avec les objectifs budgétaires de la Région.

Une réforme de la taxe de mise en circulation incomplète

Si ces adaptations corrigent certaines incohérences de la précédente réforme, elles ne répondent pas à toutes les attentes. En effet, des critiques subsistent quant à l’absence d’une refonte globale de la fiscalité automobile. Certains observateurs estiment que le gouvernement aurait dû repenser l’ensemble du système au lieu de se limiter à la seule TMC. D’autres pointent du doigt le fait que les réductions accordées, bien que bienvenues, restent insuffisantes pour véritablement alléger la charge fiscale des ménages concernés. Par exemple, un Kia Sorento 7 places verra sa TMC passer de 323 à 3.042 euros, avec seulement une réduction de 250 euros (en cas de famille nombreuse) a calculé Gocar.be.

Prochaine étape : validation et mise en application de la taxe de mise en circulation

Avant d’être définitivement adoptée, la réforme devra encore être soumise à l’avis du Conseil de la fiscalité et des finances de Wallonie ainsi qu’au Conseil d’État. Ce dernier dispose de 30 jours pour se prononcer. Une fois validée, elle entrera progressivement en vigueur à partir du 1er juillet 2025.