La taxation des voitures de société thermiques pourrait augmenter de 10%

En 2025, la taxation des voitures de société fonctionnant au diesel ou à l’essence pourrait augmenter de 10 %.

Cette hausse de la taxation serait la conséquence de l’évolution des émissions moyennes de CO₂ des nouvelles immatriculations, rapportent L’Echo et De Tijd.

En Belgique, les travailleurs utilisant une voiture de société pour leurs trajets privés ou domicile-travail sont soumis à une taxation spécifique, appelée avantage de toute nature (ATN). Le montant de cet ATN dépend de plusieurs facteurs :

L’âge du véhicule,

Son prix catalogue,

Son niveau d’émissions de CO₂.

Ainsi, plus le véhicule est récent, coûteux et polluant, plus l’ATN imposable est élevé. Cette taxation est influencée par une formule complexe, qui prend en compte l’évolution des émissions moyennes de CO₂ des nouvelles immatriculations.

La transition vers l’électrique influence la taxation

Les voitures de société représentent une large majorité des nouvelles immatriculations en Belgique. En raison d’incitations fiscales, les entreprises optent de plus en plus pour des véhicules électriques. Ces derniers, ayant des émissions de CO₂ nulles, contribuent fortement à réduire la moyenne des émissions de tous les nouveaux véhicules immatriculés.

Cependant, cette tendance a un impact significatif sur les propriétaires de voitures thermiques. En effet, plus la moyenne des émissions de CO₂ diminue, plus la taxation des véhicules fonctionnant au diesel ou à l’essence augmente.

Des hausses progressives de la taxation

Au cours des dernières années, les émissions moyennes de CO₂ des nouvelles immatriculations ont chuté d’environ 10 % par an. En 2022, cette baisse a même frôlé les 20 %, ce qui aurait pu entraîner une augmentation de plusieurs centaines d’euros de l’ATN pour certains conducteurs.

Depuis cinq ans, la valeur de référence utilisée par l’administration fiscale pour calculer l’ATN a progressé de 30 %. En 2025, cette taxe pourrait encore croître de 10 %, mettant davantage de pression sur les utilisateurs de véhicules thermiques.