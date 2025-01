Recul des immatriculation de voitures neuves en 2024: -6%

BMW reste en tête, avec une immatriculation sur 10, suivi de VW. Le marché de l’occasion affiche une hausse de 5,6%.

Le marché de l’automobile ne semble plus revenir, après la pandémie, au niveau de 500.000 immatriculations par an, la norme depuis une décennie. L’an dernier il a reculé de 6%, à 448.277 autos (vs 476.675 en 2023). Le numéro un est toujours BMW, qui représente une auto sur 10 dans les immatriculations, de même que Volkswagen.

Les reculs les plus importants sont Mercedes (-10,39%) et Peugeot (-25,49%). Les plus belles progressions sont Tesla (+32,29%), qui bénéficie de la poussée de l’électrique dans les voitures de société, et Dacia (+16,46%), dont les tarifs attirent des clients déboussolés par les hausses de prix des dernières années dans les marques généralistes. Dacia est numéro 5 du marché belge.

28,5% de voitures électriques

L’électrification a battu des records l’an dernier sur le marché du neuf. Les voitures électriques représentent 28,5% des immatriculations, la seconde motorisation après l’essence (41,7%). Comme pour Tesla, cette poussée est expliquée par la fiscalité des voitures de sociétés, dont les avantages sont centrés sur les modèles électriques.

Le retour des particuliers dans le neuf

Derrière le recul global des immatriculations en 2024, on peut lire un rééquilibrage entre les clients particuliers, qui semblaient peu actifs, et les clients professionnels. La parité est passée de 31% / 69% en 2023 à 38% / 62% en 2024. Le particulier semble revenir à l’achat de voitures neuves, ce qui explique que les importateurs aient poussé à organiser un Salon de l’Auto du 10 au 19 janvier, à Bruxelles (Heysel).

L’occasion progresse

Le marché de l’occasion progresse correctement, avec une hausse de 5,6% des immatriculations, « après une croissance enregistrée sur plusieurs années consécutives » note Philippe Rylant, porte-parole de la fédération Traxio. La baisse du prix moyen semble avoir joué un rôle. Il a reculé de 7,5% en un an.

Sur le marché de l’occasion, la marque en tête est Volkswagen, suivie de BMW.

Traxio note que l’âge moyen des voitures continue à augmenter. Il tourne autour de 10 ans. En 1993, il était de 6 ans et 4 mois ; en 2000, de 7 ans et 4 mois.