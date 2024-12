Le Belge est fou de BMW

La Belgique est un pays riche en spécificités. Elle est ainsi le seul pays au monde où BMW est la marque de voitures la plus vendue.

La Belgique est le seul pays au monde où BMW est la marque automobile la plus vendue. Et ce, depuis quatre ans. Ou plus exactement depuis 2021, année où BMW a détrôné Volkswagen, le leader historique sur le marché belge. La même année, la BMW X1 a même été le modèle le plus vendu.

Une spécialité toute belge

Cet amour pour BMW est une spécificité bien belge. En effet, nulle part ailleurs on ne se montre aussi enthousiaste envers ce constructeur allemand de luxe. La seule exception est Singapour. La cité-État a également placé BMW au premier rang. Cela est d’autant plus remarquable qu’y posséder une voiture est un véritable signe de richesse. Les restrictions sont nombreuses, et obtenir une licence pour rouler en voiture s’y négocie à prix d’or. Mais même là, cet engouement n’a été qu’un amour fugace, car la marque s’est fait détrôner du sommet du classement par Mercedes.

Chauvinisme

Cette spécificité belge s’explique en partie par le fait que le Belge ne rechigne pas devant un certain luxe et que notre pays ne possède pas de marque automobile locale. Une étude britannique a montré qu’en matière de voitures, il existe un certain chauvinisme. Ainsi, Peugeot est numéro un en France, Volkswagen en Allemagne, Fiat en Italie, Volvo en Suède et Ford aux États-Unis. Ailleurs, ce sont le plus souvent Volkswagen, Toyota, Kia ou Hyundai qui dominent. Les BMW, Mercedes ou encore Audi sont souvent trop chères pour se hisser en tête des classements. Sauf en Belgique, donc.

La voiture : bien plus qu’un objet

Le Belge aime la voiture et, pour les plus sentimentaux d’entre eux, celle-ci n’est même plus considérée comme un simple objet. Il n’existe pas d’autre objet aussi humanisé que les voitures. Certains vont jusqu’à penser de façon irrationnelle que leur voiture est vivante. Il s’agit d’une projection issue de l’attachement, mais cela montre aussi que le choix d’une voiture n’est jamais anodin et révèle quelque chose sur son propriétaire.

Le fait que la Belgique soit le seul pays au monde à placer plusieurs années de suite BMW en tête des ventes en dit donc, indirectement, beaucoup sur les Belges.