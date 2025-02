Près de 80.000 voitures électriques chinoises invendues dans les ports européens

En un an et demi, plus de 78.000 voitures électriques chinoises se sont accumulées dans des terminaux portuaires européens, ressort-il de chiffres communiqués par la fédération ECG (Association of European Vehicle Logistics).

“Quand on compare les chiffres de l’exportation de véhicules électriques chinois avec ceux des immatriculations de nouveaux véhicules dans l’Union européenne, on constate que les constructeurs chinois ont expédié de nombreuses voitures invendues”, souligne l’analyste d’ECG Namrita Chow. “Du dernier trimestre 2022 jusqu’au premier trimestre 2024, ils ont accumulé 78.234 voitures invendues dans les terminaux portuaires européens.”‘ Mises bout à bout, les voitures représenteraient une file de 400 kilomètres de long, soit la distance entre Bruxelles et Francfort. Cette importante quantité de véhicules invendus aurait un grand impact sur la congestion des terminaux de Zeebrugge.

Une voiture sur cinq d’origine chinoise

D’autant plus que les exportations vers la Belgique se composent presque exclusivement de véhicules électriques ou hybrides. Au total, un véhicule sur cinq acheminé jusqu’aux terminaux de Zeebrugge/Anvers est d’origine chinoise. Dans le passé, les ports belges ont parfois dû refuser de nouvelles livraisons en raison de la congestion. L’an dernier, la Chine a exporté 5,8 millions de véhicules légers dans le monde. L’Union européenne en a réceptionné 700.000 dont 40% sont arrivés à Zeebrugge.