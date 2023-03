Porsche prépare 3 nouveaux modèles électriques

Après les Taycan (berline, Cross Turismo et Sport Turismo), Porsche nous prépare trois nouveaux modèles totalement électriques.

Le premier sera le nouveau Macan (photo) dont le lancement a été reporté en raison de problèmes de logiciels. Ce SUV à pile devrait être présenté en fin d’année pour une commercialisation début 2024. Il reposera sur la nouvelle plateforme “PPE” (qui servira aussi de base à l’Audi Q6 e-tron attendu cette année et à la future A6 électrique).

Toujours en 2024, on devrait voir débarquer les successeurs des 718 Boxster et Cayman, électriques également. Porsche parle aussi d’un grand SUV à pile pour 2025: on ne sait pas encore s’il s’agira du successeur électrique du Cayenne ou d’un tout autre modèle.

D’ici à 2025, Porsche souhaite vendre 50% de voitures électriques et 80% d’ici à 2030.