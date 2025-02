Polestar 3, plus scandinave que chinoise

La marque Polestar est la propriété conjointe de Volvo et de sa maison mère chinoise Geely. La gamme s’élargit vers le haut avec ce SUV électrique au look décalé, produit en Chine et aux États-Unis.

Un modèle imposant (près de cinq mètres de long) et très chic : on apprécie les sièges extrêmement confortables (avec fonction massage à l’avant et pouvant se couvrir d’un beau cuir Nappa), le mobilier stylé et épuré, ainsi que la finition de qualité. On baigne dans une ambiance zen typiquement suédoise. La base technique est d’ailleurs celle de la Volvo EX90 (mais cette Polestar n’offre que cinq places contre sept pour sa cousine).

Au centre du tableau de bord, l’énorme écran tablette de 14,5 pouces commande un système multimédia efficace intégrant les excellentes cartes Google. Toutes les commandes ou presque passent par cet écran tactile, ce qui déroute au départ. Mais les menus sont bien agencés et l’interface s’avère finalement agréable à manipuler.

Trois puissances sont proposées : 299 ch pour la propulsion monomoteur et 489 ou 517 ch pour les Dual Motor à transmission intégrale, avec dans chaque cas une énorme batterie. Nous avons testé la version intermédiaire, qui ne manque jamais de puissance et fait preuve d’un beau dynamisme en virage malgré son poids. Sa suspension pneumatique offre un bon confort, sans toutefois atteindre le moelleux de certaines Mercedes et BMW.

L’autonomie réelle est généreuse, avec entre 380 et 465 kilomètres durant ce test (de 4 à 11°C). Par contre, la grosse batterie met du temps à se charger en AC…

Le tarif de cette Polestar varie de 79.800 à 93.400 euros, ce qui la rend moins chère à équipement équivalent que les Audi Q8 e-tron, BMW iX, Mercedes EQE/EQS SUV ou Volvo EX90 ; mais ces derniers profitent d’une image de marque plus valorisante sur notre marché et ne coûtent pas plus cher en leasing grâce à leur meilleure valeur résiduelle. Polestar doit encore se faire un nom dans l’esprit du public belge…

– 2 moteurs électriques, 489 ch (360 kW) / 840 Nm ;

– batterie de 111 kWh bruts/107 utilisables, temps de charge : 55 heures sur prise domestique, 11h sur borne AC (max. 11 kW) et 10-80% en 30 min sur borne DC (max. 250 kW) ;

– longueur : 4,90 m ;

– poids : 2.600 kg Performances :

– vitesse maxi : 210 km/h (bridée) ;

– 0-100 km/h en 5,0 s ; consommation moyenne de l’essai : 25,2 kWh/100 km ;

– autonomie officielle/de l’essai : 632/425 km ;

– rejets CO2 : 0 g/km Prix : 86.800 euros ; déductibilité fiscale de 100%

Les + :

Présentation intérieure stylée et qualitative ;

ambiance chic et zen ;

autonomie réelle généreuse ;

système de navigation Google efficace ;

performances (Dual Motor) et insonorisation de haut niveau ;

équipement de série complet

Les - :

Temps de charge en AC ;

place centrale arrière peu confortable ;

ergonomie du tout à l’écran déroutante pour certains