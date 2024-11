Polestar 4, originale mais déroutante

Propriété conjointe de Volvo et de sa maison mère chinoise Geely, Polestar présente un nouveau modèle : après la berline “2” et le grand SUV “3”, voici la “4”.

Cette voiture joue les décalées, avec un style atypique qui mélange les genres, entre berline et SUV-coupé. Le trait de style le plus marquant est l’absence de classique vitre arrière. Le but ? Se distinguer esthétiquement et placer les passagers du second rang dans une bulle cosy et intime, à l’abri des regards et de la lumière, façon limousine. On y est en effet bien installés, d’autant que l’espace pour les jambes est géant et que les dossiers se règlent électriquement en inclinaison. Par contre, la place centrale arrière, étroite et ferme, est sacrifiée.

Mais le plus gros défaut, c’est que cette absence de vitre postérieure est très déconcertante pour le conducteur, qui doit surveiller ses arrières via des écrans reflétant la vue de caméras arrière. Et pour les manœuvres, il devra exclusivement compter sur ces caméras et les rétroviseurs extérieurs, à la façon d’un camionneur. Beaucoup d’utilisateurs détesteront, d’autres finiront sans doute par s’y habituer.

Tous apprécieront par contre la finition très soignée, avec un mobilier de qualité et stylé.

Cette voiture électrique est proposée en versions 272 ou 544 ch. Nous avons testé la seconde, aux performances très élevées. Grâce à la grosse batterie, l’autonomie réelle de cette voiture électrique est très correcte, avec 400 kilomètres durant ce test.

Malgré le poids, la tenue de route est efficace et le confort de suspension soigné. En conclusion, cette Polestar est originale mais très déroutante. Franchement, on ne perçoit pas l’intérêt de nous priver d’une véritable vitre postérieure : cela réduit la vision vers l’arrière et nuit donc à la fonctionnalité voire même à la sécurité.

À force de mélanger les genres pour s’en donner un, cette Polestar 4 déconcerte plutôt qu’elle ne convainc. Ou peut être est-ce nous qui sommes trop conservateurs ?

Long ranche dual motor

– 2 moteurs électriques, 544 ch (400 kW) / 686 Nm ;

– batterie de 100 kWh bruts/94 nets, temps de charge : 50 heures sur prise domestique, 10h sur borne AC 11 kW (ou 5,5h avec chargeur 22 kW optionnel) et 10-80% en 30 min. sur borne DC (max. 200 kW) ;

– longueur : 4,84 m ;

poids : 2.355 kg



Performances :

– vitesse maxi : 200 km/h (bridée) ;

– 0-100 km/h en 3,8 s ;

– consommation moyenne de l’essai : 23,2 kWh/100 km ;

– autonomie (officielle/essai) : 590/405 km ;

-rejets CO2 : 0 g/km



Prix : 72.800 euros ; déductibilité fiscale de 100%

Les + :

– Présentation intérieure ;

– finition ;

– système de navigation Google efficace ;

– performances (Dual motor) et insonorisation de haut niveau ;

– confort aux places arrière latérales ; équipement de série très complet